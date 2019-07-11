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РИА Новости

Главу подтопленного района в Иркутской области исключили из "Единой России"

Вчера, 07:17
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
Паводок в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 11 июл — РИА Новости. Президиум регионального политсовета "Единой России" в Иркутской области исключил из партии главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова за дискредитацию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального отделения ЕР.
Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в Следственный комитет с просьбой провести расследование в отношении Худоногова. Этому предшествовало появление в соцсетях информации, что глава района использовал коммунальную спецтехнику для расчистки собственного участка в зоне подтопления. Председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко потребовал отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей.

"Президиум регионального политсовета принял решение об исключении Худоногова из партии за дискредитацию. После проведенного на месте расследования информация, распространенная в соцсетях, подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более десяти тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. По последним данным, в результате наводнения погибли 25 человек.
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Паводок в Иркутской областиЕдиная РоссияИркутская областьНижнеудинский районПроисшествия
Популярные комментарии
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11 июля, 08:34
ppalarus
701012
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