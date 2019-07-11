В Новосибирской области три человека погибли в ДТП с выездом на "встречку"

НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Три человека погибли в четверг в Новосибирской области в автоаварии при столкновении на трассе Toyota Corolla, выехавшей на встречную полосу, и грузовика, сообщает ГУМВД по региону.

"Сегодня около 09.00 (05.00 мск) на 102-м километре автодороги Р-256 Новосибирск-Ташанта произошло лобовое столкновение автомобиля Toyota Corolla и грузовика Hino Ranger", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны Барнаула в Новосибирск, при обгоне выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. От полученных травм на месте скончались три человека, которые находились в легковом автомобиле. Еще одна пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.

В главке МВД добавили, что в результате ДТП погибли двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Toyota и водитель – мужчина 1976 года рождения.