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РИА Новости

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП с выездом на "встречку"

Вчера, 07:14
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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Три человека погибли в четверг в Новосибирской области в автоаварии при столкновении на трассе Toyota Corolla, выехавшей на встречную полосу, и грузовика, сообщает ГУМВД по региону.
"Сегодня около 09.00 (05.00 мск) на 102-м километре автодороги Р-256 Новосибирск-Ташанта произошло лобовое столкновение автомобиля Toyota Corolla и грузовика Hino Ranger", - говорится в сообщении.
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По предварительной информации, иномарка двигалась со стороны Барнаула в Новосибирск, при обгоне выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. От полученных травм на месте скончались три человека, которые находились в легковом автомобиле. Еще одна пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.
В главке МВД добавили, что в результате ДТП погибли двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Toyota и водитель – мужчина 1976 года рождения.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего и личности погибших.
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