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РИА Новости

Ликсутов назвал большой проблемой отношение водителей к превышению скорости

Вчера, 07:03
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов назвал большой проблемой отношение водителей к превышению скорости.
"С начала года на дорогах Москвы из-за превышения скорости произошло 173 ДТП, в которых погибли 19 человек, 218 получили ранения", - сказал Ликсутов РИА Новости.
Он отметил, что превышение скорости – самое частое нарушение правил дорожного движения в Москве: за пять месяцев 56% зафиксированных нарушений связаны именно с ним.
"Это большая проблема, которая существует, в том числе, из-за отношения людей к этому вопросу. Сейчас в России формально действуют ограничения скорости, но по факту многие используют нештрафуемые "плюс 20 километров в час", - добавил заммэра.
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По его словам, многие исследования показывают, что смертельно опасные последствия влечет за собой даже небольшое превышение скорости. Ликсутов подчеркнул, что у человека, попавшего под машину, которая едет на скорости 50 километров в час, шансы выжить равны 60-70%, но если скорость 70 километров в час, то всего 8%.
"Москва – не место для гонок, и водители несут ответственность не только за себя, но и за других. Мы напоминаем о необходимости неукоснительно соблюдать правила, особенно это касается скоростного режима. Берегите себя и окружающих", - добавил Ликсутов.
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АвтоМаксим ЛиксутовМоскваОбщество
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