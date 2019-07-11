МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов назвал большой проблемой отношение водителей к превышению скорости.

"С начала года на дорогах Москвы из-за превышения скорости произошло 173 ДТП, в которых погибли 19 человек, 218 получили ранения", - сказал Ликсутов РИА Новости.

Он отметил, что превышение скорости – самое частое нарушение правил дорожного движения в Москве: за пять месяцев 56% зафиксированных нарушений связаны именно с ним.

"Это большая проблема, которая существует, в том числе, из-за отношения людей к этому вопросу. Сейчас в России формально действуют ограничения скорости, но по факту многие используют нештрафуемые "плюс 20 километров в час", - добавил заммэра.

По его словам, многие исследования показывают, что смертельно опасные последствия влечет за собой даже небольшое превышение скорости. Ликсутов подчеркнул, что у человека, попавшего под машину, которая едет на скорости 50 километров в час, шансы выжить равны 60-70%, но если скорость 70 километров в час, то всего 8%.