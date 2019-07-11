Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На ютьюб-канале SciNews появилось видео аварийного запуска легкой ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ Falcon Eye 1.

На кадрах видно, что сразу после старта, состоявшегося в 22:53 10 июля по местному времени (04:43 мск 11 июля) с космодрома Куру во Французской Гвиане, траектория полета ракеты постепенно начинает смещаться.

"Примерно спустя две минуты после запуска <...> произошло серьезное отклонение, приведшее к потере миссии", — сообщила исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.

Фабрегетт принесла извинения клиентам Arianespace и пообещала, что в ближайшие часы будет озвучена официальная причина аварии.

Спутник Falcon Eye 1 должен был стать десятым по счету для Объединенных Арабских Эмиратов на орбите Земли. К 2020 году страна планирует довести их число до 12.

Гвианский космический центр — европейский космодром во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке).