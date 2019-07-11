Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T08:40Z
https://ria.ru/20190711/1556406488.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155640/64/1556406470_0:42:1316:782_1036x0_80_0_0_0c02c06cad90cace30f68ebe9c4ab04f.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega

Вчера, 06:41
52502
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. На ютьюб-канале SciNews появилось видео аварийного запуска легкой ракеты-носителя Vega с военным спутником ОАЭ Falcon Eye 1.
На кадрах видно, что сразу после старта, состоявшегося в 22:53 10 июля по местному времени (04:43 мск 11 июля) с космодрома Куру во Французской Гвиане, траектория полета ракеты постепенно начинает смещаться.

"Примерно спустя две минуты после запуска <...> произошло серьезное отклонение, приведшее к потере миссии", — сообщила исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.

Фабрегетт принесла извинения клиентам Arianespace и пообещала, что в ближайшие часы будет озвучена официальная причина аварии.
Спутник Falcon Eye 1 должен был стать десятым по счету для Объединенных Арабских Эмиратов на орбите Земли. К 2020 году страна планирует довести их число до 12.
Запуск ракеты-носителя Союз
Вчера, 00:07
На орбиты вывели четыре российских военных спутника
Гвианский космический центр — европейский космодром во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке).
Его расположение около экватора обеспечивает 15%-ное преимущество по полезной нагрузке в сравнении с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40%-ное — при стартах с Байконура.
2528938981985
Обсудить 44
ArianespaceФранцияРИА Наука
Популярные комментарии
Не умеют итальянцы и французы делать ракеты. Зато космодром около экватора.
11 июля, 07:32
АААлёна Александрова
27430006
Как хитро написана статейка - обратите внимание - ни слова о том кто запускал, что за страна - можно подумать что это не Россия а ОАЭ или Франция.
11 июля, 07:29
Alexey Dolbiev
71107144
Рекомендуем
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
РИА
Новости
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Желтогрудая куница (харза)
В Приморье в фотоловушку попала харза
Иранские военные в Ормузском проливе
Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе
Лента
новостей
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Принуждение к миру: новый иск "Газпрома" грозит "Нафтогазу" банкротством
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Люди проходят мимо здания офиса Deutsche Bank на Манхэттене, Нью-Йорк. 8 июля 2019
"Кровавая резня" в главном банке Германии
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
Гвоздь в крышку НАТО. Почему США как огня боятся поставок С-400 в Турцию
Запуск ракеты-носителя Союз
На орбиты вывели четыре российских военных спутника
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Пандус в здании Государственного комитета РФ по статистике
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Подмосковье назвали ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02В Мытищах полностью потушили пожар на ТЭЦ
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
Лента новостейМолния