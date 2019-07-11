В Иркутской области около 40 тысяч человек привились от гепатита А

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 39 тысяч 200 человек в зоне паводка в Иркутской области получили прививки против вирусного гепатита А, кроме того, вспышечной заболеваемости не зарегистрировано, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек. Число погибших в результате наводнения в Иркутской области увеличилось до 24 человек, сообщил ранее во вторник РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На 10 июля привито из числа групп риска против вирусного гепатита А – 39 тысяч 218 человек, против брюшного тифа – 700 человек, против дизентерии Зонне – 2325, охвачено фагированием - 9 тысяч 237 человек... Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению ведомства, на территории пяти районов области, находящихся в зоне подтопления, сформированы 72 прививочные бригады, из них: в Нижнеудинском районе – 22, Тулунском – 23, Тайшетском – 11, Чунском – восемь, Зиминском - восемь.