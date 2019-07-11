Рогозин поздравил Минобороны с успешным пуском военных спутников с Плесецка

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил министерство обороны РФ с успешным пуском четырех спутников с космодрома Плесецк.
Ранее сообщалось, что четыре спутника в интересах Минобороны РФ, запущенные в среду с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1В" с блоком выведения "Волга", приняты на управление наземными средствами.
"Ракета-носитель "Союз-2.1В" и блок "Волга" отработали штатно. Пуск успешный. Поздравляю командование космических войск и боевой расчёт космодрома Плесецк с хорошей работой и выполнением задачи!", - написал Рогозин в Twitter.
Ранее в Минобороны пояснили, что запущенные спутники предназначены для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также юстировки радиолокационных средств Воздушно-космических сил.