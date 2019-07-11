Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру с военным спутником ОАЭ на борту завершился неудачей после смещения траектории, сообщила исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.

Ранее сообщалось, что старт состоялся в 22.53 10 июля по местному времени (4.53 мск 11 июля). Изначально запуск спутника был намечен на 6 июля, однако его пришлось отложить на 8 июля из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ветрами на большой высоте над Гвианским космическим центром. Непогода привела к тому, что и второй запуск был отменен.

"Как мы видели, примерно спустя две минуты после запуска ... произошло серьезное отклонение, приведшее к потере миссии. От имени Arianespace я бы хотела выразить свои глубочайшие извинения нашим клиентам в связи с потерей груза", - сообщила Фабрегетт.

Она добавила, что Arianespace предоставит более подробную информацию по инциденту после того, как проведет в ближайшие часы анализ произошедшего.

Спутник должен был стать десятым по счету для ОАЭ на орбите Земли. К 2020 году страна планирует довести их число до 12.

ОАЭ вкладывают крупные средства в развитие космической программы, которая также включает планируемый запуск первого эмиратского космонавта на борту российского космического корабля "Союз" и запуск зонда к Марсу в 2020 году.