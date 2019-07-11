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РИА Новости

В Австралии начались международные военные учения Talisman Sabre-2019

Вчера, 05:26
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© AP Photo / Visar KryeziuАмериканские военные во время учений
Американские военные во время учений
© AP Photo / Visar Kryeziu
Американские военные во время учений. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. В Австралии в четверг начались военные учения Talisman Sabre-2019 с участием США, Новой Зеландии, Канады, Великобритании и Японии.
Как сообщает министерство обороны Австралии, американо-австралийские учения, которые традиционно проходят раз в два года, продлятся до 24 июля. Как правило, в них в той или степени участвуют и союзные государства. Это уже восьмое подобное мероприятие. В качестве наблюдателей будут присутствовать представители Индии и Южной Кореи.
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"Talisman Sabre-2019 будут включать в себя полевые учения, в том числе мероприятия по подготовке сил (материально-техническое обеспечение), высадку десанта, маневры сухопутных войск, операции в городах, воздушные, морские операции и действия специальных сил", - говорится в сообщении.
Точное количество задействованных военнослужащих и техники в минобороны не называют, но уточняют, что для участия в морской части маневров в Коралловом море в Брисбен прибыли около 20 кораблей стран-участниц.
В частности, США представлены авианосной группой Ronald Reagan, в которую помимо авианосца входит крейсер, несколько эсминцев и корабль морской пехоты.
ВМС Австралии представлены пятью кораблями, включая большие десантные корабли и подводную лодку.
По данным австралийского канала ABC, в район проведения учений направлялся китайский корабль радиоэлектронной разведки класса "Dongdiao".
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