В Австралии начались международные военные учения Talisman Sabre-2019

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. В Австралии в четверг начались военные учения Talisman Sabre-2019 с участием США, Новой Зеландии, Канады, Великобритании и Японии.

Как сообщает министерство обороны Австралии, американо-австралийские учения, которые традиционно проходят раз в два года, продлятся до 24 июля. Как правило, в них в той или степени участвуют и союзные государства. Это уже восьмое подобное мероприятие. В качестве наблюдателей будут присутствовать представители Индии и Южной Кореи.

"Talisman Sabre-2019 будут включать в себя полевые учения, в том числе мероприятия по подготовке сил (материально-техническое обеспечение), высадку десанта, маневры сухопутных войск, операции в городах, воздушные, морские операции и действия специальных сил", - говорится в сообщении.

Точное количество задействованных военнослужащих и техники в минобороны не называют, но уточняют, что для участия в морской части маневров в Коралловом море в Брисбен прибыли около 20 кораблей стран-участниц.

В частности, США представлены авианосной группой Ronald Reagan, в которую помимо авианосца входит крейсер, несколько эсминцев и корабль морской пехоты.

ВМС Австралии представлены пятью кораблями, включая большие десантные корабли и подводную лодку.