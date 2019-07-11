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РИА Новости

Ракета-носитель Vega со спутником ОАЭ на борту стартовала с космодрома Куру

Вчера, 05:13
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© Фото : ArianespaceСтарт ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане
Старт ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане
© Фото : Arianespace
Старт ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 июл - РИА Новости. Ракета-носитель Vega, на борту которой находится спутник-наблюдатель ОАЭ Falcon Eye, стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила в Twitter французская компания Arianespace.
Старт состоялся в 22.53 10 июля по местному времени (4.53 мск 11 июля). Изначально запуск спутника был намечен на 6 июля, однако его пришлось отложить на 8 июля из-за неблагоприятных погодных условий, связанных с ветрами на большой высоте над Гвианским космическим центром. Непогода привела к тому, что и второй запуск был отменен.
Спутник станет десятым по счету для ОАЭ на орбите Земли. К 2020 году страна планируют увеличить их число до 12.
Данные, которые аппарат будет передавать, используют для составления карт, сельскохозяйственного мониторинга, городского планирования и мониторинга изменений в окружающей среде, помощи в планировании реагирования на стихийные бедствия и мониторинга границ и побережья ОАЭ.
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Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15%-е преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40%-е — при запусках с космодрома Байконур.
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ArianespaceКуру (космодром)ФранцияРИА Наука
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