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РИА Новости
Война в Сирии

В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма

Вчера, 05:09
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
Цитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Цитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 11 июл - РИА Новости. Съемки первого фильма после начала войны в Сирии закончились в городе Алеппо, в основу картины легла история любви молодой пары в самый разгар боевых действий, сообщила журналистам актриса Нагам Коджак.
"Фильм о том, как все мы пережили страшные годы войны. Сценарные истории - так было и в действительности, - самые разные. Многие наши друзья защищали родину, другим пришлось бежать за границу, некоторые перешли к боевикам", - говорит Коджак.
Название киноленты - "Шатат", в переводе с арабского – "вдребезги, на осколки". Фильм повествует об отношениях молодого человека и девушки во время войны. Первая сцена - молодая пара на прицеле у снайпера, боевик делает выстрел - уже лежа на земле, парень надевает на палец девушки кольцо. Далее по сценарию в картине рассказывается о том, как развивались отношения героев до этого рокового момента.
"Самая большая проблема - отсутствие профессионального оборудования, но трудности нас только сплотили. Все мы студенты - друзья, ребята приняли мои режиссерские идеи и отлично воплотили их в жизнь", - рассказал режиссер Сами Дарвиш.
Основными декорациями для фильма стали исторически значимые места города Алеппо. Древний город серьезно пострадал от боевых действий, его освободили от боевиков в 2016 году.
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В одном из эпизодов фильма влюбленная пара и их друзья собираются уезжать из захваченного боевиками города в столицу Сирии - Дамаск. В следующем эпизоде мальчик вручает одному из друзей записку, из которой он узнает о том, что его невеста погибла от рук террористов. После этого мужчины остаются в родном городе и вступают в ряды сирийской армии.
Одни из ключевых в фильме - сцены боевых действий. Несмотря на отсутствие большого бюджета, съемочной группе удается отразить происходящее реалистично - еще недавно они все пережили ужасы войны. Для людей, участвующих в создании фильма, во многом это личная история. На сегодняшний день все сцены фильма уже отсняты, идет монтаж.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2018 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) на территории ближневосточного государства. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев.

Развитие ситуации - в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

*Террористическая группировка, запрещенная в России
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Война в СирииСирияАлеппо
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