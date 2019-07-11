Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T07:25Z
https://ria.ru/20190711/1556406069.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155631/82/1556318264_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_1edae5ae5182f7981ee6e0c1bd2d965a.jpg
РИА Новости

Лещенко и Пригожин прокомментировали выходку грузинского журналиста

Вчера, 04:55
17101
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция против телеканала "Рустави 2" в Тбилиси
Акция против телеканала Рустави 2 в Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Акция против телеканала "Рустави 2" в Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Певец Лев Лещенко и продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали инцидент на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого нецензурно выругался в адрес Владимира Путина.

"Думаю, он сам до конца не понял, что совершил, что жить ему с этим клеймом еще долго. Это ведь грубость по отношению ко всему нашему народу, к нашей стране, а не просто к президенту. Да и, к тому же, как можно оскорблять человека, неважно, президента или нет, таким вот образом? Это отвратительный поступок, причем только ради пиара", — заявил Лещенко "Вечерней Москве".

Также певец сообщил, что в ближайшее время не планирует выступать в Грузии, так как не готов выслушивать русофобские высказывания. При этом он заверил, что не испытывает неприязни к грузинскому народу.
В свою очередь, Пригожин обвинил Габунию в "вопиющем невежестве", а также выразил мнение, что поведение журналиста не соответствует нормам морали и этики.
"Если такое хамство общественность "проглотит", буду очень расстроен и разочарован в людях". – написал продюсер в своем Instagram.
Позднее соцсеть удалила пост Пригожина, часть сообщения продюсер разместил в Instagram Stories.
"Демократия в действии", - прокомментировал он решение администрации Instagram.
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
10 июля, 19:16
Цискаридзе резко высказался о нецензурной брани грузинского ведущего

Инцидент на "Рустави 2"

Ранее журналист "Рустави 2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S." с ругани в адрес Путина и его родителей. Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.
Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики, в свою очередь, расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами. Однако телеканал отказался увольнять ведущего, лишь отправив его в отпуск на два месяца.
Сам Владимир Путин, комментируя предложение возбудить в России против Габунии уголовное дело, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
10 июля, 16:19
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
10940206
Обсудить 5
Скандал вокруг "Рустави 2"Иосиф ПригожинЛев ЛещенкоВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Цискаридзе резко высказался о нецензурной брани грузинского ведущего
РИА
Новости
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Иранские военные в Ормузском проливе
Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Лента
новостей
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Журналист, телеведущий Владимир Познер
Познер отреагировал на выходку грузинского журналиста
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Вид на Землю с борта МКС
В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут "полного двойника" Земли
Фруктовый сад
Эксперт: летом нужно есть побольше персиков и бананов
Плитка шоколада
Врачи назвали безвредную дозу шоколада
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
Франц Клинцевич
Клинцевич посочувствовал Зеленскому, которому советуют переименовать Россию
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Ярослав Годунок
Изгнанный Зеленским чиновник назвал его "дебилом" и хамом
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В Петербурге представили новейший ракетный береговой комплекс "Рубеж-МЭ"
03:15Количество детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза за шесть лет
03:12Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
Лента новостейМолния