Лещенко и Пригожин прокомментировали выходку грузинского журналиста

"Думаю, он сам до конца не понял, что совершил, что жить ему с этим клеймом еще долго. Это ведь грубость по отношению ко всему нашему народу, к нашей стране, а не просто к президенту. Да и, к тому же, как можно оскорблять человека, неважно, президента или нет, таким вот образом? Это отвратительный поступок, причем только ради пиара", — заявил Лещенко "Вечерней Москве".