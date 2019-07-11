Госсекретарь США и эмир Катара обсудили напряженность в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео встретился в среду в Вашингтоне с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и обсудил с ним напряженную ситуацию в Персидском заливе, сообщает пресс-служба госдепартамента.

"Госсекретарь и эмир обсудили возросшую напряженность в регионе и важность единства Совета сотрудничества стран Залива для противодействия дестабилизирующей деятельности иранского режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны также обсудили другие важные региональные вопросы, включая Судан, Ливию и Афганистан.

Обсуждение ситуации на Ближнем Востоке проходит на фоне попыток Вашингтона сформировать антииранскую коалицию из-за обострения в регионе Персидского залива, в чем США обвиняют Иран.

Ранее на этой неделе председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что администрация президента Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.

В свою очередь Помпео в прошлом месяце заявлял, что в ходе визита в ОАЭ будет обсуждать тему формирования международной коалиции из стран Персидского залива, Европы и Азии для противодействия Ирану.

Катар в отличие от ряда других стран региона не разрывал отношения с Ираном и настаивает на выстраивании с ним добрососедских отношений.

Эмир Катара прибыл в США в понедельник, во вторник он провел переговоры с президентом Дональдом Трампом. Официальный визит Аль Тани, который продолжится до 11 июля, также включает встречи с высокопоставленными представителями американской администрации и членами конгресса, подписание соглашений и меморандумов о взаимопонимании в оборонной сфере, в областях энергетики, инвестиционного сотрудничества и воздушного транспорта.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.