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РИА Новости

Госсекретарь США и эмир Катара обсудили напряженность в Персидском заливе

Вчера, 04:54
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео встретился в среду в Вашингтоне с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и обсудил с ним напряженную ситуацию в Персидском заливе, сообщает пресс-служба госдепартамента.
"Госсекретарь и эмир обсудили возросшую напряженность в регионе и важность единства Совета сотрудничества стран Залива для противодействия дестабилизирующей деятельности иранского режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны также обсудили другие важные региональные вопросы, включая Судан, Ливию и Афганистан.
Обсуждение ситуации на Ближнем Востоке проходит на фоне попыток Вашингтона сформировать антииранскую коалицию из-за обострения в регионе Персидского залива, в чем США обвиняют Иран.
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Ранее на этой неделе председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что администрация президента Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.
В свою очередь Помпео в прошлом месяце заявлял, что в ходе визита в ОАЭ будет обсуждать тему формирования международной коалиции из стран Персидского залива, Европы и Азии для противодействия Ирану.
Катар в отличие от ряда других стран региона не разрывал отношения с Ираном и настаивает на выстраивании с ним добрососедских отношений.
Эмир Катара прибыл в США в понедельник, во вторник он провел переговоры с президентом Дональдом Трампом. Официальный визит Аль Тани, который продолжится до 11 июля, также включает встречи с высокопоставленными представителями американской администрации и членами конгресса, подписание соглашений и меморандумов о взаимопонимании в оборонной сфере, в областях энергетики, инвестиционного сотрудничества и воздушного транспорта.
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
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В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, они прекратили с ним всякое сообщение и установили его транспортную блокаду. Катар отверг эти обвинения, заявив, что они вызваны завистью к его экономическим успехам. Президент США Дональд Трамп пытался сыграть роль посредника и примирить союзников Вашингтона, но у него ничего не вышло. Предпринятые за два года несколько попыток американской администрации созвать традиционный саммит с участием стран Персидского залива в Кемп-Дэвиде провалились из-за нежелания стран региона идти на компромисс друг с другом.
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Персидский заливКатарСШАВ мире
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