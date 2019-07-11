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РИА Новости

В Греции двое россиян погибли из-за непогоды, сообщили СМИ

Вчера, 03:52
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОтдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Шесть иностранных граждан, среди которых двое россиян, погибли, еще десятки пострадали в результате сильного шторма, дождей и града на полуострове Халкидики на севере Греции, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
По данным властей, двое мужчин, оба граждане России, погибли после того, как на них упало дерево возле гостиницы. Еще два человека, граждане Чехии, погибли, когда сильный ветер снес их трейлер. По данным полиции, еще двое граждан Румынии, женщина и восьмилетний мальчик, скончались после обрушения крыши ресторана в курортном городке Неа Плагия.
После шторма за помощью к медикам обратились от 60 до 70 человек, в основном с переломами.
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