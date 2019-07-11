В Греции двое россиян погибли из-за непогоды, сообщили СМИ

По данным властей, двое мужчин, оба граждане России, погибли после того, как на них упало дерево возле гостиницы. Еще два человека, граждане Чехии, погибли, когда сильный ветер снес их трейлер. По данным полиции, еще двое граждан Румынии, женщина и восьмилетний мальчик, скончались после обрушения крыши ресторана в курортном городке Неа Плагия.