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РИА Новости

Исследование: треть россиян считает такси более выгодным, чем личную машину

Вчера, 03:31
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСветовой короб на крыше автомобиля такси
Световой короб на крыше автомобиля такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Световой короб на крыше автомобиля такси. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Треть россиян считают такси выгоднее собственного автомобиля, а в Москве таковых 42%, показало исследование, проведенное сервисом заказа такси "Ситимобил" и исследовательской компанией ResearchMe.
Исследование также показало, что 78% автомобилистов пользуются услугами такси. Большинство респондентов (44%) заказывают такси несколько раз в месяц, а почти треть автовладельцев выбирает такси несколько раз в неделю, рассказали РИА Новости в "Ситимобиле". Причём самые активные пользователи такси - москвичи, 45% из них пользуются услугами наёмных перевозчиков несколько раз в неделю.
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При этом, по данным исследования, большинство автолюбителей (40%) тратят на такси менее 500 рублей в месяц, 31% - от 500 до 1 тысячи рублей, а 18% —1-3 тысячи рублей в месяц. При этом на содержание своего автомобиля у четверти россиян уходит 30-50 тысяч в год, чуть меньшее количество автомобилистов тратят до 30 тысяч рублей в год на свое авто, а 17% опрошенных — от 51 до 80 тысяч рублей.
Аналитики также выяснили, что больше половины россиян купили автомобиль самостоятельно на собственные средства, 22% приобрели машину в кредит, а для 18% автомобиль оказался подарком. "Чаще всего презент в виде авто получали жители Дальневосточного федерального округа (Владивосток, Хабаровск, Чита, Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский) — на них приходится 28%", - отметили авторы исследования.
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При этом у большинства (67%) россиян один автомобиль в семье, а у четверти — два. Самые частые владельцы сразу двух машин - молодые люди в возрасте 18-25 лет, таких почти треть. А в семьях жителей Махачкалы, Ставрополя, Грозного, Нальчика и Владикавказа (Северо-Кавказский федеральный округ) чаще чем у других россиян (14%) встречаются три и более автомобилей.
Исследование также показало, что 67% опрошенных предпочитают машины зарубежной марки, и лишь треть — отечественной. Больше всего "патриотов" среди жителей Приволжского федерального округа — 44% владельцев отечественных машин проживают в Уфе, Кирове, Саранске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пензе, Перми, Самаре, Тольятти, Саратове, Казани, Ижевске, Ульяновске и Чебоксарах. Больше всего любителей зарубежной марки проживает в Санкт-Петербурге — таких 80%.
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