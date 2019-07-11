Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T03:31Z
https://ria.ru/20190711/1556405789.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150932/75/1509327552_0:233:3072:1961_1036x0_80_0_0_569d40681ec47db67c280c18cf839ded.jpg
РИА Новости

"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

Вчера, 03:31
2273
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКассир считает деньги в супермаркете
Кассир считает деньги в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Кассир считает деньги в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне 2019 года увеличился по сравнению с маем на 3 рубля, или на 0,5%, и составил 556 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Как и объем общих повседневных расходов, величина среднего чека во втором квартале оставалась достаточно стабильной. Напомним, что майский чек уменьшился на 0,7% относительно апреля, а июньский - наоборот, вырос на 0,5% по сравнению с маем. Таким образом, по итогам первого летнего месяца размер среднего чека составил 556 рублей при майском показателе в 553 рубля и апрельском - в 557 рублей", - указывается в исследовании.
По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%. В июне средний чек снизился по сравнению с маем только в Дальневосточном (на 1,7%, до 628 рублей) и Центральном (на 1,1%, до 607 рублей) федеральных округах. В остальных округах он увеличился: в Сибири - на 2,6%, до 477 рублей, на Юге - на 2,1%, до 580 рублей, на Северо-Западе - на 1,1%, до 618 рублей, в Поволжье - на 1%, до 508 рублей, на Урале - на 0,5%, до 577 рублей.
"В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 рублей с майского показателя в 719 рублей. Относительно июня прошлого года московский чек также сдал позиции - на 4,2%. В Питере в разрезе года средний чек тоже просел - на 3,4%. А вот по сравнению с предыдущим месяцем питерский чек все же прибавил в весе 0,9%, поднявшись до отметки в 705 рублей с майского значения в 699 рублей", - сообщает "Ромир".
Кассир в гипермаркете
8 июля, 16:21
Росстат назвал самые подорожавшие в июне продукты
Средний чек в гипермаркетах РФ в июне 2019 года увеличился на 2,7% по сравнению с маем, в супермаркетах - на 0,8%. В дискаунтерах он снизился на 1,9%, в магазинах традиционной торговли - на 0,8%. В годовом выражении показатель в гипермаркетах не изменился, а других форматах он вырос на 4%. "Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.
Он добавил, что цены в июне на привычные товары опускаться не спешили, поэтому единовременные траты остались почти на прежнем уровне. Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.
5225629
Обсудить 11
РомирРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Думаю, что цены растут, а не покупатели больше есть стали.
11 июля, 08:27
Алекс Читатель
1710000
Интересно, какова практическая польза от этого наблюдения, не зажирел ли там народ за июнь месяц?
11 июля, 03:52
multisend
830000
Рекомендуем
Пандус в здании Государственного комитета РФ по статистике
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил восстановить полную неприкосновенность депутатов
Желтогрудая куница (харза)
В Приморье в фотоловушку попала харза
Туристы фотографируются на фоне арт-объекта на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
Пляж на высоте и тайны йети. Чем удивит летний отдых в Сочи
Лента
новостей
Банкноты номиналом 1 доллар США
Курс доллара упал после заявлений главы ФРС США
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал развивать высокие технологии, а не "принюхиваться" к ним
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Поезд в Московском метрополитене
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019
В Харькове восстановили бюст маршала Жукова
Певица Тейлор Свифт
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Певица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце
Внешний вид Полины Гагариной напугал поклонников
Участок магистрального газопровода, архивное фото
Эксперт назвал компромиссный вариант договора по транзиту через Украину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Подмосковье назвали ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
Лента новостейМолния