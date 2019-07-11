"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне 2019 года увеличился по сравнению с маем на 3 рубля, или на 0,5%, и составил 556 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Как и объем общих повседневных расходов, величина среднего чека во втором квартале оставалась достаточно стабильной. Напомним, что майский чек уменьшился на 0,7% относительно апреля, а июньский - наоборот, вырос на 0,5% по сравнению с маем. Таким образом, по итогам первого летнего месяца размер среднего чека составил 556 рублей при майском показателе в 553 рубля и апрельском - в 557 рублей", - указывается в исследовании.

По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%. В июне средний чек снизился по сравнению с маем только в Дальневосточном (на 1,7%, до 628 рублей) и Центральном (на 1,1%, до 607 рублей) федеральных округах. В остальных округах он увеличился: в Сибири - на 2,6%, до 477 рублей, на Юге - на 2,1%, до 580 рублей, на Северо-Западе - на 1,1%, до 618 рублей, в Поволжье - на 1%, до 508 рублей, на Урале - на 0,5%, до 577 рублей.

"В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 рублей с майского показателя в 719 рублей. Относительно июня прошлого года московский чек также сдал позиции - на 4,2%. В Питере в разрезе года средний чек тоже просел - на 3,4%. А вот по сравнению с предыдущим месяцем питерский чек все же прибавил в весе 0,9%, поднявшись до отметки в 705 рублей с майского значения в 699 рублей", - сообщает "Ромир".

Средний чек в гипермаркетах РФ в июне 2019 года увеличился на 2,7% по сравнению с маем, в супермаркетах - на 0,8%. В дискаунтерах он снизился на 1,9%, в магазинах традиционной торговли - на 0,8%. В годовом выражении показатель в гипермаркетах не изменился, а других форматах он вырос на 4%. "Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.