Источник: НАСА планирует доставить на МКС новые солнечные батареи

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Четыре новые солнечные батареи планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в 2021-2022 годах на грузовых кораблях Dragon для установки на американском сегменте станции, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.

Сейчас на американском сегменте МКС работают восемь солнечных батарей. Однако со временем из-за воздействия космических условий эффективность их функционирования падает.

"В 2021-2022 годах на грузовых кораблях Dragon на МКС будут доставлены четыре новых солнечных батареи", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что солнечные батареи рулонного типа будут развернуты поверх существующих американских батарей. По словам источника, данный тип солнечных батарей был испытан на МКС в июне 2017 года.