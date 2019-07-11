Эксперт: летом нужно есть побольше персиков и бананов

"В жаркий летний период при интенсивном потоотделении может возникнуть дефицит калия. Для восполнения недостатка полезных веществ эксперт советует употреблять в пищу свежие фрукты и ягоды с высоким содержанием калия: персик, абрикос и черная смородина, банан, и ананас", - сказала Зайцева.