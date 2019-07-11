Эксперт: летом нужно есть побольше персиков и бананов

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В жаркую погоду рекомендуется есть побольше персиков и бананов, чтобы восполнить дефицит калия в организме из-за сильного потоотделения, рассказала РИА Новости начальник московского управления государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нина Зайцева.
"В жаркий летний период при интенсивном потоотделении может возникнуть дефицит калия. Для восполнения недостатка полезных веществ эксперт советует употреблять в пищу свежие фрукты и ягоды с высоким содержанием калия: персик, абрикос и черная смородина, банан, и ананас", - сказала Зайцева.
Она отметила, что можно приготовить из них фруктовый салат и организм получит целый комплекс витаминов, микро- и макроэлементов, полезных для здоровья.
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