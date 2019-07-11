Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T05:04Z
https://ria.ru/20190711/1556405684.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152936/63/1529366337_0:134:3872:2312_1036x0_80_0_0_4b4b9dbb2adab68c1314d98dfb090ad4.jpg
РИА Новости

Эксперт предрекает трудности с выращиванием какао в мире из-за климата

Вчера, 03:22
650
CC0 / dghchocolatier / Какао-бобы
Какао-бобы
CC0 / dghchocolatier /
Какао-бобы. Архивное фото
ЖЕНЕВА/МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова, Дмитрий Знаменский. Изменения климата в мире приведут к тому, что многие земли станут непригодными для выращивания какао-бобов, но говорить об исчезновении шоколада пока рано, заявил РИА Новости директор отдела по окружающей среде Всемирного фонда какао Итан Будьянский.
"Начиная с 2013 года, серия статей в СМИ привела к тому, что фермеры какао-бобов и любители шоколада начали волноваться, что шоколад в ближайшие несколько десятилетий "вымрет". Но эти истории лишь частично интерпретировали исследование, которое провел Международный центр тропического сельского хозяйства. Хорошая новость заключается в том, что нам рано еще планировать прощаться с шоколадом. Однако из-за изменения климата становится все яснее, что некоторые земли будут менее пригодны для производства какао-бобов", - сказал он.
По его словам, в настоящее время необходимо качественно менять подход к выращиванию какао-бобов. Всемирный фонд какао как раз работает над этой проблемой и совместно с фермерами и правительствами стран пытается выработать новую стратегию выращивания продукции в условиях изменения климата и активной вырубки лесов, а также нелегального выращивания какао в национальных парках. В Фонде полагают, что улучшение качества посадочных материалов и обучение фермеров более профессиональным методам ведения сельского хозяйства не только помогут увеличить продуктивность ферм, но и снизят негативное влияние изменения климата на производство какао-бобов.
"Сегодня из-за устаревших методов ведения сельского хозяйства производительность на большинстве ферм по выращиванию какао намного ниже, чем могла бы быть", - считает Будьянский.
В частности, малые фермерские хозяйства нередко сталкиваются с экономическими трудностями и испытывают на себе последствия колебания погодных условий и продолжительной засухи, особенно в Латинской Америке.
Плитка шоколада
Вчера, 03:13
Врачи назвали безвредную дозу шоколада
Однако многие специалисты оптимистично настроены в отношении будущего какао и продуктов из какао-бобов. К примеру, в Мексике рассчитывают на стабильную ситуацию с производством этой продукции в мире.
"Мы оптимистично настроены в части того, что мексиканскому сельскому хозяйству (в части какао) посвящаются программы, правительство помогает с посадкой деревьев в юго-восточных регионах. Мы уверены, что другие страны прилагают аналогичные усилия, чтобы шоколад продолжал присутствовать на наших столах и радовал своим вкусом тех, кто его ест", - заявила РИА Новости генеральный директор Национальной ассоциации производителей шоколада страны Алисия Парамо.
По ее словам, уверенности шоколатье придает быстро растущий гастрономический рынок Мексики, где повара все чаще применяют шоколад при приготовлении блюд. Именно в Мексике, кстати, едят моле – мясное блюдо, готовящееся в специальном шоколадном соусе со специями. Сейчас Ассоциация работает над учреждением в Мексике своего национального праздника шоколада.
"Уже четыре года мы ведем работу, чтобы 2 сентября было объявлено национальным днем какао и шоколада, дабы поддержать с социально-культурной точки зрения сохранение этих продуктов в повседневном потреблении и привычках мексиканских семей", – отметила Парамо.
Выставка шоколада в Париже
6 июля, 02:42
В Великобритании ищут желающих есть шоколад за деньги
Согласно расчетам Ассоциации, Мексику ожидает ежегодный рост производства шоколадной промышленности примерно на 5% за год. В 2018 году производство какао, по предварительному прогнозу, составило порядка 30 тысяч тонн, а к 2030 году оно должно вырасти до 47,6 тысячи тонн. В 2017 году стоимость произведенного какао приблизилась к 1,1 миллиарда песо (56,4 миллиона долларов). При этом отрасль дает 90 тысяч прямых и порядка 135 тысяч связанных с ней рабочих мест.
Мексика и Центральная Америка традиционно считаются родиной шоколада. Его употребляли в пищу еще ольмеки, ацтеки и майя, а с ацтекского языка это слово переводится как "горькая вода".
500001
Обсудить 0
В мире
Рекомендуем
Вид на Землю с борта МКС
В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут "полного двойника" Земли
РИА
Новости
Плитка шоколада
Врачи назвали безвредную дозу шоколада
Иранские военные в Ормузском проливе
Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе
Фруктовый сад
Эксперт: летом нужно есть побольше персиков и бананов
Лента
новостей
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Британский авианосец Королева Елизавета
Новейший британский авианосец вернулся на базу из-за течи, сообщили СМИ
Желтогрудая куница (харза)
В Приморье в фотоловушку попала харза
Ярослав Годунок
Изгнанный Зеленским чиновник назвал его "дебилом" и хамом
Дети в бассейне
Спасатели раскритиковали родителей, которые не учат детей плавать
Штаб-квартира Интерпола
СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян за организацию побега наркобарона
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Банкноты долларов США
Ущерб США от климатических катастроф в 2019 году превысил миллиард долларов
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
В Греции двое россиян погибли из-за непогоды, сообщили СМИ
Вид на жительство иностранного гражданина
МВД предлагает ввести новый платеж для живущих в России иностранцев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12В Подмосковье назвали ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
Лента новостейМолния