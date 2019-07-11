Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T03:31Z
https://ria.ru/20190711/1556405628.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155641/14/1556411427_60:374:3033:2047_1036x0_80_0_0_ba0da5eb8e8a8ebc9ddea7e204a7419e.jpg
РИА Новости

Новейший британский авианосец вернулся на базу из-за течи, сообщили СМИ

Вчера, 03:19
8824
© AFP 2019 / Glyn KirkБританский авианосец "Королева Елизавета"
Британский авианосец Королева Елизавета
© AFP 2019 / Glyn Kirk
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Новейший британский авианосец Queen Elizabeth был вынужден вернуться на базу в Портсмуте из-за течи, сообщает Defense News.
По данным портала, морские испытания корабля пришлось прекратить после того, как вода затопила один из отсеков. Как заявил представитель британского Министерства обороны, произошла "небольшая проблема во внутренней системе судна".
Стратегия по обороне и безопасности, утвержденная правительством Великобритании в 2015 году, предполагает, что королевский флот получит два новых авианосца класса Queen Elizabeth, способных нести самые современные вооружения и по 50 самолетов F-35. Первый из них, собственно и получивший имя Queen Elizabeth, впервые вышел в море в декабре 2017 года, но уже через две недели дал течь из-за неисправности. К полномасштабной службе корабль, постройка которого обошлась в три миллиарда фунтов стерлингов, должен приступить в 2021 году.
Авианосец Королева Елизавета на востоке Шотландии перед началом морских испытаний. Архивное фото
29 сентября 2018, 16:34
В Британии рассказали о "величайшем моменте" в военной истории страны
512173319
Обсудить 11
Минобороны ВеликобританииМинистерство обороны ВеликобританииВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Авианосец Королева Елизавета вернулся на базу из-за течи - не надо было называть в честь старушки. Со старушками такое бывает - возрастные изменения...
11 июля, 04:35
eldeckel
7171000
Рекомендуем
Ярослав Годунок
Изгнанный Зеленским чиновник назвал его "дебилом" и хамом
РИА
Новости
Иранские военные в Ормузском проливе
Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Лента
новостей
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Запуск ракеты-носителя Союз
На орбиты вывели четыре российских военных спутника
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
Гвоздь в крышку НАТО. Почему США как огня боятся поставок С-400 в Турцию
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Принуждение к миру: новый иск "Газпрома" грозит "Нафтогазу" банкротством
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Желтогрудая куница (харза)
В Приморье в фотоловушку попала харза
Люди проходят мимо здания офиса Deutsche Bank на Манхэттене, Нью-Йорк. 8 июля 2019
"Кровавая резня" в главном банке Германии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Количество детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза за шесть лет
03:12В Подмосковье назвали ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
Лента новостейМолния