Новейший британский авианосец вернулся на базу из-за течи, сообщили СМИ

По данным портала, морские испытания корабля пришлось прекратить после того, как вода затопила один из отсеков. Как заявил представитель британского Министерства обороны, произошла "небольшая проблема во внутренней системе судна".

Стратегия по обороне и безопасности, утвержденная правительством Великобритании в 2015 году, предполагает, что королевский флот получит два новых авианосца класса Queen Elizabeth, способных нести самые современные вооружения и по 50 самолетов F-35. Первый из них, собственно и получивший имя Queen Elizabeth, впервые вышел в море в декабре 2017 года, но уже через две недели дал течь из-за неисправности. К полномасштабной службе корабль, постройка которого обошлась в три миллиарда фунтов стерлингов, должен приступить в 2021 году.