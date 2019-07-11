Врачи назвали безвредную дозу шоколада

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Половину плитки темного шоколада можно ежедневно съедать без вреда для здоровья, но делать это лучше в первой половине дня, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Сегодня отмечается Всемирный день шоколада. Первыми его начали праздновать французы, а затем праздник завоевал большую популярность и в других странах Европы.

"Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50 процентов, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом", — рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Он отметил, что есть шоколад лучше в первой половине дня, поскольку он содержит сахар и довольно калориен, а кроме того, в нем есть алкалоиды — вещества, обладающие возбуждающим действием, которые могут ухудшить процесс засыпания.

Врач-диетолог клиники "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Елена Ливанцова в свою очередь отметила, что с точки зрения калорийности и энергетической ценности молочный и темный шоколад примерно равны.

При этом эксперты сходятся во мнении, что темный шоколад полезнее, так как в нем больше какао-бобов и, соответственно, полезных компонентов.

"Сейчас ведется активное исследование биофлавоноидов, которые содержатся в темном шоколаде. Изучается их положительное влияние на холестериновый обмен, то есть, несмотря на то что в шоколаде есть жиры, флавоноиды снижают уровень холестерина", — пояснила Ливанцова.

Кроме того, шоколад дает человеку запасы энергии и повышает настроение, добавил Буеверов, отметив, что в нем есть компоненты, обладающие определенным защитным эффектом для печени.