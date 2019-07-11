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РИА Новости

Врачи назвали безвредную дозу шоколада

Вчера, 03:13
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© Фото : O.FarionПлитка шоколада
Плитка шоколада
© Фото : O.Farion
Плитка шоколада. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Половину плитки темного шоколада можно ежедневно съедать без вреда для здоровья, но делать это лучше в первой половине дня, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Сегодня отмечается Всемирный день шоколада. Первыми его начали праздновать французы, а затем праздник завоевал большую популярность и в других странах Европы.

"Если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50 процентов, то среднестатистическому человеку каждый день можно употреблять около 50 граммов. Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом", — рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Он отметил, что есть шоколад лучше в первой половине дня, поскольку он содержит сахар и довольно калориен, а кроме того, в нем есть алкалоиды — вещества, обладающие возбуждающим действием, которые могут ухудшить процесс засыпания.
Врач-диетолог клиники "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Елена Ливанцова в свою очередь отметила, что с точки зрения калорийности и энергетической ценности молочный и темный шоколад примерно равны.
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При этом эксперты сходятся во мнении, что темный шоколад полезнее, так как в нем больше какао-бобов и, соответственно, полезных компонентов.
"Сейчас ведется активное исследование биофлавоноидов, которые содержатся в темном шоколаде. Изучается их положительное влияние на холестериновый обмен, то есть, несмотря на то что в шоколаде есть жиры, флавоноиды снижают уровень холестерина", — пояснила Ливанцова.
Кроме того, шоколад дает человеку запасы энергии и повышает настроение, добавил Буеверов, отметив, что в нем есть компоненты, обладающие определенным защитным эффектом для печени.
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Противопоказаниями для употребления шоколада врачи назвали заболевания поджелудочной железы. А если его употреблять неумеренно, то это грозит набором веса и повышением риска нарушения углеводного обмена. Кроме того, лакомство может вызывать дискомфорт в желудке и вздутие, не стоит забывать и о риске развития кариеса, уточнила Ливанцова.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Еще полезней перед употреблением макать плитку в мед... 🙂
11 июля, 10:22
Винни Пух
10100000
Е-мое, врачей-диетологов развелось, как ... не резаных.
11 июля, 11:40
serg1234serg
5140001
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