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РИА Новости

МВД предлагает ввести новый платеж для живущих в России иностранцев

Вчера, 03:08
6168
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на жительство иностранного гражданина
Вид на жительство иностранного гражданина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на жительство иностранного гражданина. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел России обсуждает с экспертами вопрос о введении новых платежей для живущих в России иностранцев; по мнению ведомства, это упростит им получение документов, сообщили в МВД в ответ на запрос РИА Новости.
"МВД России в инициативном порядке прорабатывается вопрос по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся уплаты налога на доходы отдельными категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд", - говорится в ответе на запрос.
Как объяснили в министерстве, сейчас иностранные граждане, живущие в России на основании разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) должны ежегодно подтверждать наличие у них дохода и сам факт проживания в стране. Однако те иностранцы, которые работают на физических лиц, не всегда могут оформить все необходимые документы.
"В этой связи на площадке ГУВМ МВД России с привлечением научного сообщества ведется обсуждение целесообразности установления для временно и постоянно проживающих в Российской Федерации "самозанятых" иностранных граждан авансовых платежей по аналогии с платежами, установленными для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента", - говорится в ответе на запрос РИА Новости.
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Новый платеж, целесообразность введения которого сейчас обсуждается с "привлечением научного сообщества", по мнению МВД, сможет упростить жизнь таким приезжим, так как факт уплаты платежа и подоходного налога одновременно доказывает и факт проживания в стране, и наличие средств к существованию.
Введение нового платежа, считают в МВД, минимизирует риски аннулирования выданных "самозанятым" иностранцам разрешений на проживание и видов на жительство.
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МВД РоссииМВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Надо вводить налог для граждан России, имеющих два гражданства и проживающих за рубежом... В случае не уплаты лишать гражданства!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺
11 июля, 06:58
Alex Ak.
900004
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