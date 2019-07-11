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РИА Новости

В США представили законопроект об ограничениях в адрес Саудовской Аравии

Вчера, 02:52
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Американские сенаторы от обеих партий представили законопроект, предусматривающий ограничения в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи и ситуацией в Йемене, документ опубликован на сайте палаты.
Авторы законопроекта требуют от руководства США пересмотра отношений с Саудовской Аравией, оценку соблюдения этой страной прав человека, а также ее действий в контексте ситуации в Йемене. Документ предусматривает отказ в американских визах представителям правительства Саудовской Аравии, ограничение доступа к собственности этой страны в США и действия авиалицензий, но не касается поставок вооружений.
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"Поведение Саудовской Аравии должно измениться. Мой межпартийный законопроект касается напряженности в отношениях наших стран и преследует цель изменить их поведение. Он будет иметь очень существенный эффект в момент, когда много идей, но мало планов", - написал в Twitter один из его авторов проекта республиканец Джим Рич.
Как пишут СМИ, комитет сената по иностранным делам может рассмотреть законопроект уже на следующей неделе.
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