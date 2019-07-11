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РИА Новости

Армия Хафтара заявила об успехе первого этапа наступления на Триполи

Вчера, 02:34
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© AFP 2019 / LNA War Information DivisionБойцы Ливийской национальной армии (LNA) маршала Халифы Хафтара
Бойцы Ливийской национальной армии (LNA) маршала Халифы Хафтара
© AFP 2019 / LNA War Information Division
БЕНГАЗИ (Ливия), 11 июл - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара успешно завершила первый этап наступления на ливийскую столицу Триполи, заявил РИА Новости генерал Али Салех аль-Катаани, командующий 73-й бригады пехоты, относящейся к главному командованию ЛНА.
"Что касается хода военных операций по освобождению ливийской столицы Триполи, которые ведет Ливийская национальная армия против формирований (ПНС – ред.), террористических группировок … и группировки ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ), то первый этап завершился успешно", - сообщил аль-Катаани.
По его словам, этот этап наступления состоял из двух фаз, первая из которых заключалась в продвижении войск и занятии определенных районов, а вторая - в истощении противника, установлении полного контроля над позициями и предотвращении материальных и людских потерь.
Аль-Катаани добавил, что находящиеся в Триполи "террористические формирования и банды" воюют за личные интересы ради высоких постов и выгоды.
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Он также отметил, что ЛНА ждет приказа командования о начале второго этапа операции с целью "освобождения Триполи и окончательной победы".
Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
*Террористическая группировка, запрещенная в России
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