Армия Хафтара заявила об успехе первого этапа наступления на Триполи

БЕНГАЗИ (Ливия), 11 июл - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара успешно завершила первый этап наступления на ливийскую столицу Триполи, заявил РИА Новости генерал Али Салех аль-Катаани, командующий 73-й бригады пехоты, относящейся к главному командованию ЛНА.

"Что касается хода военных операций по освобождению ливийской столицы Триполи, которые ведет Ливийская национальная армия против формирований (ПНС – ред.), террористических группировок … и группировки ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ), то первый этап завершился успешно", - сообщил аль-Катаани.

По его словам, этот этап наступления состоял из двух фаз, первая из которых заключалась в продвижении войск и занятии определенных районов, а вторая - в истощении противника, установлении полного контроля над позициями и предотвращении материальных и людских потерь.

Аль-Катаани добавил, что находящиеся в Триполи "террористические формирования и банды" воюют за личные интересы ради высоких постов и выгоды.

Он также отметил, что ЛНА ждет приказа командования о начале второго этапа операции с целью "освобождения Триполи и окончательной победы".

Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.