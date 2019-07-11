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РИА Новости

Запущенные с Плесецка российские военные спутники взяты на управление

Вчера, 02:29
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз"
Пуск ракеты-носителя Союз
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пуск ракеты-носителя "Союз". Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Четыре спутника в интересах Минобороны РФ, запущенные в среду с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1В" с блоком выведения "Волга", приняты на управление наземными средствами, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что пуск ракеты "Союз-2.1В" был осуществлен в 20.14 мск. Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.
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"Космические аппараты, запущенные боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Плесецк 10 июля, в расчетное время выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами управления Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что запущенные спутники предназначены для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также юстировки радиолокационных средств Воздушно-космических сил.
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"С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космических аппаратов функционируют нормально", - добавили в военном ведомстве.
В Минобороны РФ сообщили, что после принятия на управление космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538".
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