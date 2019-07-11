Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи находятся в заливе Академии

ВЛАДИВОСТОК, 11 июл – РИА Новости. Спутниковая метка говорит о том, что выпущенные в Охотское море белухи из "китовой тюрьмы" сейчас находятся в заливе Академии, где они традиционно обитают, сообщает Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО).
Первую партию животных из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Сообщалось, что косатки направились к Шантарским островам – туда, где их отловили. Вторую партию из трех косаток планируется отправить к Охотскому морю 11 июля.
"К сожалению, мы не можем … сказать, как себя чувствуют животные (из первой партии), они в дикой природе. Можем сказать только о том, где они находятся - последние два дня спутниковая метка фиксирует нахождение в районе залива Академии (Хабаровский край – ред.). Это традиционное место нахождения белух. Как мы видим, белухи тоже не утратили природных инстинктов и вернулись в свои места обитания", - сообщил ВНИРО в Instagram.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.