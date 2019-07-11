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РИА Новости

В Мексиканском заливе в США сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма

01:27
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© AP Photo / Gregory BullАмериканский нефтяник
Американский нефтяник
© AP Photo / Gregory Bull
Американский нефтяник. Архивное фото
МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).
Компании эвакуировали персонал с 15 добывающих платформ и 4 установок в среду. Остановлена добыча 602,7 тысячи баррелей нефти в день и 496,2 миллиона кубических футов газа в день (около 18% от общей добычи газа в регионе).
Ранее СМИ сообщали, что персонал эвакуируют, в частности, такие компании, как Chevron, Royal Dutch Shell Plc, BP Plc и BHP Group.
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Мексиканский заливСШАЭкономика
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