СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян

МОНТЕВИДЕО/МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Интерпол и местная полиция задержали в Уругвае предполагаемых граждан России, которых подозревают в помощи в побеге известному итальянскому наркобарону Рокко Морабито, сообщает в среду Интерпол и местная полиция задержали в Уругвае предполагаемых граждан России, которых подозревают в помощи в побеге известному итальянскому наркобарону Рокко Морабито, сообщает в среду местный портал Ecos

По предварительным данным, всего были задержаны три иностранца - два россиянина и итальянец, которые могли быть причастны к побегу Морабито из тюрьмы 23 июня. Они были задержаны рано утром в пиццерии, которой предположительно владеют. Самого Морабито там не нашли.

При этом пресс-секретарь посольства РФ в Уругвае Василиса Фофанова заявила РИА Новости, что в курсе задержания трех россиян. "Посольство получило извещение о задержании трех предполагаемых граждан России буквально 20 минут назад по электронной почте, мы выясняем ситуацию. В связи с чем их задержали, мы пока не знаем", - сказала она.

Морабито, самый разыскиваемый член итальянской мафиозной организации "Ндрангета", который скрывался от правосудия более 20 лет, был задержан в Уругвае в 2017 году и с тех пор ждал экстрадиции в Италию. В конце июня он совершил побег.

Морабито разыскивался Интерполом с 1995 года по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. В 1992 и 1993 годах один из главарей "Ндрангеты" пытался переправить в Италию более тонны кокаина. Более 13 лет он проживал в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Полиции удалось выйти на его след, после того как Морабито неосторожно написал дочери в колледж, использовав свое настоящее имя.