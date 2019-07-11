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РИА Новости

Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на отказ Путина запрещать вино

01:13
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВино "Генацвале" на полке супермаркета
Вино Генацвале на полке супермаркета
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вино "Генацвале" на полке супермаркета. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия в резкой форме прокомментировал позицию Владимира Путина, не поддержавшего инициативу введения санкций против Тбилиси, и реакцию на это местных политиков. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
По словам Гварамии, ему "плевать" на "Боржоми" и на грузинское вино. "Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?" — заявил глава "Рустави 2".
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
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Политолог о новом скандале вокруг "Рустави 2": грязно и не по-взросломуГендиректор "Рустави 2" выругался в ответ на слова Владимира Путина о санкциях. В эфире радио Sputnik политолог, востоковед Карине Геворгян прокомментировала очередную эскападу на грузинском телевидении.
Он также призвал грузинских производителей экспортировать товары не в Россию, а на Украину и пожаловался, что каналу "запретили свободно выражать мысли".

Реакция владельцев телеканала

Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе потребовала уволить Николоза Гварамия с поста гендиректора. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на адвоката Георгия Кавлашвили.
Юрист подчеркнул, что грубый выпад гендиректора в ответ на решение президента России Владимира Путина не вводить против Тбилиси санкции дискредитирует "Рустави 2". По его словам, телеканал теряет доверие и уважение телезрителей.
"Последнее заявление, на наш взгляд, полностью неприемлемо для журналистской деятельности и выходит за все рамки", — сказал Кавлашвили.
Однако остальные совладельцы и партнеры "Рустави 2" не поддержали требование Нижарадзе об отставке Гварамии.
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Реакция жителей Грузии

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на выпад гендиректора телеканала "Рустави 2" в адрес местных производителей вина, экспортируемого в Россию.
Многие грузины выразили мнение, что Гварамия позволяет себе такие высказывания, потому что не имеет собственного бизнеса, который может пострадать.
Другие комментаторы отметили, что выходки сотрудников "Рустави 2" направлены лишь на ухудшение двусторонних отношений. Многие пользователи сочли высказывания гендиректора телеканала аморальными и глупыми.

Комментарий Алексея Пушкова

Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал грубый выпад Гварамии.
По мнению парламентария, на фоне таких высказываний спрос на грузинский алкоголь может снизиться.
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"Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный", – написал Пушков в твиттере.

Напряженность в отношениях с Тбилиси

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне уличных беспорядков назвала Россию "врагом". После этого Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.
Позднее ведущий авторской программы "P.S." на телеканале "Рустави 2" Георгий Габуния начал эфир с нецензурной брани в адрес российского президента. Поведение ведущего вызвало волну возмущения среди зрителей и вылилось в протесты. Руководство "Рустави 2" назвало ситуацию неприемлемой и отстранило Габунию от работы на два месяца. Извиняться представители канала отказались.
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Оценка ущерба

Грузия до конца года потеряет миллион туристов из России и прибыль в два миллиарда лари (около 710 миллионов долларов), заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.
По ее словам, в прошлом году Грузию посетили 1,4 миллиона россиян, а поступления составили два миллиарда лари. В этом году ожидалось, что число российских туристов достигнет 1,7 миллиона, а прибыль — 2,5 миллиарда лари.
Кроме того, добавила Квривишвили, статистика свидетельствует, что в прошлом году большинство россиян приехали в Грузию наземным транспортом, а в первые пять месяцев этого года почти 80 процентов воспользовались воздушным путем.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Рустави 2Владимир ПутинРоссияГрузияВ мире
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