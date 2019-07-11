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РИА Новости

Совбез России завоевал безусловный авторитет в мире, считает эксперт

01:04
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Аппарат Совета безопасности России, своего рода "стратегический штаб" государства, возглавляемый секретарем СБ Николаем Патрушевым, по праву завоевал авторитет в мире, работая над снижением рисков взаимной конфронтации, это особенно видно на фоне нынешней геополитической напряженности, считает член общественного совета при министерстве обороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В четверг генералу армии, Герою России Николаю Патрушеву исполняется 68 лет. Он занимает должность секретаря Совбеза РФ с мая 2008 года.
"Патрушев – выдающийся российский государственный деятель и, безусловно, достойный сын России. Могу сказать, что на современном этапе даже наши геополитические противники, такие как США и Великобритания, отмечают его личность как выдающегося организатора в области обеспечения национальной безопасности России, а российский Совбез пользуется безусловным авторитетом в мире", - сказал Коротченко РИА Новости.
"Это подтверждают и многочисленные международные контакты, которые даже в самых сложных ситуациях между Россией и Западом, тем не менее, поддерживаются с целью консультаций и принятия мер по снижению рисков взаимной конфронтации. Сам Патрушев и как политик и как дипломат в профессиональной среде пользуется большим уважением за его бескомпромиссную позицию в отстаивании интересов России", - добавил эксперт.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Патрушев регулярно проводит консультации с зарубежными коллегами по актуальным вопросам региональной и глобальной безопасности. Так, в конце июня в Иерусалиме он участвовал в консультациях в трехстороннем формате с советником президента США Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Основной темой той встречи, организованной по инициативе Израиля, стала ситуация в Сирии.
По итогам тех переговоров Патрушев сообщил журналистам, что подтвердил российскую поддержку территориальной целостности Сирии и убежденность в отсутствии военного решения у конфликта в этой стране. Кроме того, российская сторона указала на целесообразность оказания международного содействия восстановлению сирийской национальной экономики, включая вывод из-под ограничений и односторонних санкций экономических операторов, работающих или заинтересованных в работе на сирийском направлении.
Также в Иерусалиме обсуждалась напряженная обстановка в зоне Персидского залива. Патрушев заявил, что Россия не приемлет попыток представить Иран главной угрозой безопасности на Ближнем Востоке, и призывает США и Израиль к сдержанности и взаимным встречным шагам для урегулирования отношений с Тегераном.
"Пройдя огромную практическую школу в системе органов государственной безопасности, и возглавляя в свое время ФСБ, Патрушев сумел превратить ее в мощную, эффективную спецслужбу, одну из лучших в мире. А в должности секретаря Совета безопасности России Патрушев смог сделать аппарат Совбеза эффективной структурой, настоящим "стратегическим штабом" государства, решающим задачи, которые ставит президент России, и в котором комплексно анализируются угрозы и вызовы, возникающие перед нашей страной, и разрабатываются меры по их преодолению", - отметил Коротченко.
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
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Совет Безопасности РФРоссияБезопасностьВ мире
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