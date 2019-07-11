Совбез России завоевал безусловный авторитет в мире, считает эксперт

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Аппарат Совета безопасности России, своего рода "стратегический штаб" государства, возглавляемый секретарем СБ Николаем Патрушевым, по праву завоевал авторитет в мире, работая над снижением рисков взаимной конфронтации, это особенно видно на фоне нынешней геополитической напряженности, считает член общественного совета при министерстве обороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В четверг генералу армии, Герою России Николаю Патрушеву исполняется 68 лет. Он занимает должность секретаря Совбеза РФ с мая 2008 года.

"Патрушев – выдающийся российский государственный деятель и, безусловно, достойный сын России. Могу сказать, что на современном этапе даже наши геополитические противники, такие как США и Великобритания, отмечают его личность как выдающегося организатора в области обеспечения национальной безопасности России, а российский Совбез пользуется безусловным авторитетом в мире", - сказал Коротченко РИА Новости.

"Это подтверждают и многочисленные международные контакты, которые даже в самых сложных ситуациях между Россией и Западом, тем не менее, поддерживаются с целью консультаций и принятия мер по снижению рисков взаимной конфронтации. Сам Патрушев и как политик и как дипломат в профессиональной среде пользуется большим уважением за его бескомпромиссную позицию в отстаивании интересов России", - добавил эксперт.

Патрушев регулярно проводит консультации с зарубежными коллегами по актуальным вопросам региональной и глобальной безопасности. Так, в конце июня в Иерусалиме он участвовал в консультациях в трехстороннем формате с советником президента США Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом. Основной темой той встречи, организованной по инициативе Израиля, стала ситуация в Сирии.

По итогам тех переговоров Патрушев сообщил журналистам, что подтвердил российскую поддержку территориальной целостности Сирии и убежденность в отсутствии военного решения у конфликта в этой стране. Кроме того, российская сторона указала на целесообразность оказания международного содействия восстановлению сирийской национальной экономики, включая вывод из-под ограничений и односторонних санкций экономических операторов, работающих или заинтересованных в работе на сирийском направлении.

Также в Иерусалиме обсуждалась напряженная обстановка в зоне Персидского залива. Патрушев заявил, что Россия не приемлет попыток представить Иран главной угрозой безопасности на Ближнем Востоке, и призывает США и Израиль к сдержанности и взаимным встречным шагам для урегулирования отношений с Тегераном.