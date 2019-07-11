Привезенных из Ирака детей вскоре отправят домой, сообщила омбудсмен

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Если у детей, привезенных в Москву из Ирака, медики не найдут серьёзных заболеваний, их почти сразу отправят домой, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

В ночь со среды на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ привезли 33 ребёнка из Ирака, чьи матери-россиянки остались там в тюрьме.

"Если сейчас не найдут серьёзных заболеваний, то, конечно, они в ближайшее время, по опыту предыдущих выездов, будут на следующий же день отпущены домой. Мне лично хочется, чтобы они как можно скорей оказались дома, потому что постоянная ситуация, в которой они находились, ясно, что она не способствует хорошему детскому развитию", - сказала журналистам Кузнецова.

По ее словам, "задача вывоза маленьких детей оказалась сложнее в два раза, чем детей уже взросленьких, которые говорили, которые могли многое рассказать".