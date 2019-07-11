Привезенных из Ирака детей вскоре отправят домой, сообщила омбудсмен

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Если у детей, привезенных в Москву из Ирака, медики не найдут серьёзных заболеваний, их почти сразу отправят домой, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
В ночь со среды на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ привезли 33 ребёнка из Ирака, чьи матери-россиянки остались там в тюрьме.
"Если сейчас не найдут серьёзных заболеваний, то, конечно, они в ближайшее время, по опыту предыдущих выездов, будут на следующий же день отпущены домой. Мне лично хочется, чтобы они как можно скорей оказались дома, потому что постоянная ситуация, в которой они находились, ясно, что она не способствует хорошему детскому развитию", - сказала журналистам Кузнецова.
По ее словам, "задача вывоза маленьких детей оказалась сложнее в два раза, чем детей уже взросленьких, которые говорили, которые могли многое рассказать".
Это уже не первая операция по эвакуации несовершеннолетних россиян из Ирака. Всего, по данным МИД РФ, из Ирака на родину удалось вернуть 90 несовершеннолетних россиян. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, завершить миссию планируется в этом августе.