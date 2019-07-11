США выделят Мексике 800 миллионов на развитие юго-востока страны

МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Корпорация частных зарубежных инвестиций США выделит Мексике 800 миллионов долларов на развитие и создание рабочих мест на юго-востоке страны.

Соответствующее намерение зафиксировано в письме, подписанном в среду главой корпорации Райаном Бреннаном в МИД Мексики. Церемония транслировалась в Twitter мексиканского ведомства.

"Мы говорим примерно о 800 миллионах долларов, эта новость очень значима для Мексики и она дает нам идти вперед", - заявил на церемонии глава МИД Марсело Эбрард.

Ранее сама Мексика обещала выделить 30 миллионов долларов Сальвадору по программе социального развития стран Центральной Америки для предотвращения миграции рамках программы, которая предполагает выделение более чем 100 миллионов долларов странам Центральной Америки на эти цели.

США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы для борьбы с нелегальной миграцией. Мехико обязался отправить на границу до шести тысяч солдат национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе. Минобороны Мексики сообщило о развертывании по всей стране более 21 тысячи человек для противодействия нелегальной миграции из Центральной Америки в сторону США.