Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T00:58Z
https://ria.ru/20190711/1556404705.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_0:182:3500:2151_1036x0_80_0_0_26fac93da8c47bc0b033cb365636c805.png
РИА Новости

США выделят Мексике 800 миллионов на развитие юго-востока страны

00:58
105
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityВид Мехико
Вид Мехико
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Вид Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 11 июл – РИА Новости. Корпорация частных зарубежных инвестиций США выделит Мексике 800 миллионов долларов на развитие и создание рабочих мест на юго-востоке страны.
Соответствующее намерение зафиксировано в письме, подписанном в среду главой корпорации Райаном Бреннаном в МИД Мексики. Церемония транслировалась в Twitter мексиканского ведомства.
"Мы говорим примерно о 800 миллионах долларов, эта новость очень значима для Мексики и она дает нам идти вперед", - заявил на церемонии глава МИД Марсело Эбрард.
Граница Мексики и США
4 июля, 20:50
Мексика сохранила лидерство в торговле с США за пять месяцев
Ранее сама Мексика обещала выделить 30 миллионов долларов Сальвадору по программе социального развития стран Центральной Америки для предотвращения миграции рамках программы, которая предполагает выделение более чем 100 миллионов долларов странам Центральной Америки на эти цели.
США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы для борьбы с нелегальной миграцией. Мехико обязался отправить на границу до шести тысяч солдат национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе. Минобороны Мексики сообщило о развертывании по всей стране более 21 тысячи человек для противодействия нелегальной миграции из Центральной Америки в сторону США.
Всего с декабря 2018 по июнь 2019 года в Мексике были задержаны почти 106 тысяч иностранцев, на родину депортированы 77,5 тысячи из них.
100000
Обсудить 0
МексикаСШАЭкономика
Рекомендуем
Американский нефтяник
В Мексиканском заливе в США сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма
РИА
Новости
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Привезенных из Ирака детей вскоре отправят домой, сообщила омбудсмен
Штаб-квартира Интерпола
СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян
Париж, Франция
США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции
Лента
новостей
Сейсмограф
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
Санкт-Петербург
Петербургские власти предложили разработать музейную стратегию города
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Стамбуле волонтеры будут помогать туристам общаться с местными жителями
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
Рубль резко подорожал после заявления главы ФРС США
Банкноты номиналом 1 доллар США
США не грозит дефолт, считает аналитик
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Совбез России завоевал безусловный авторитет в мире, считает эксперт
Ситуация в Алжире
Алжирские депутаты согласовали кандидатуру главы нижней палаты парламента
Минивэн снес остановку с людьми в Миннеаполисе
Самолет авиакомпании S7 Airlines
Авиадебоширу с рейса S7 в Дюссельдорф грозит до пяти лет лишения свободы
Запуск ракеты-носителя Союз
На орбиты вывели четыре российских военных спутника
СМИ сообщили о ДТП с автомобилем посольства России в Албании
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи находятся в заливе Академии
02:13Кузнецова: сейчас решается вопрос по вывозу из Багдада двух сирот
02:00У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
01:39Эксперт не ожидает существенного роста продаж оранжевых вин из Грузии в США
01:27В Мексиканском заливе в США сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма
01:22СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян
01:04Совбез России завоевал безусловный авторитет в мире, считает эксперт
01:01Привезенных из Ирака детей вскоре отправят домой, сообщила омбудсмен
01:00США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции
00:58США выделят Мексике 800 миллионов на развитие юго-востока страны
00:49Рубль резко подорожал после заявления главы ФРС США
00:25США не грозит дефолт, считает аналитик
00:21Петербургские власти предложили разработать музейную стратегию города
00:19В Кнессете рассказали о законопроекте по переносу посольства Украины
00:15Алжирские депутаты согласовали кандидатуру главы нижней палаты парламента
00:11Суд зарегистрировал новое дело против бывшего вице-губернатора Петербурга
00:07На орбиты вывели четыре российских военных спутника
23:40Глава СК предложил награждать медалью отличников ведомственных вузов
23:33СМИ сообщили о ДТП с автомобилем посольства России в Албании
23:27"Не знаю, сколько мне осталось": Хлебникова призналась, что больна
Лента новостейМолния