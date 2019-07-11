Рубль резко подорожал после заявления главы ФРС США

Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи

К закрытию торгов курс доллара опустился на 73,5 копейки, до 63,18 рубля. Евро подешевел на 52,25 копейки, до 71,07 рубля.

Ранее Пауэлл выразил беспокойство из-за неясной ситуации вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики. По его словам, данные факторы влияют на прогноз по росту ВВП США.