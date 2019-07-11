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РИА Новости

Рубль резко подорожал после заявления главы ФРС США

00:49
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТорговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
К закрытию торгов курс доллара опустился на 73,5 копейки, до 63,18 рубля. Евро подешевел на 52,25 копейки, до 71,07 рубля.
Ранее Пауэлл выразил беспокойство из-за неясной ситуации вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики. По его словам, данные факторы влияют на прогноз по росту ВВП США.
Слова главы ФРС повысили уверенность инвесторов в том, что на следующем заседании, намеченном на конец июля, федрезерв снизит ключевую ставку.
Банкноты номиналом 1 доллар США
Вчера, 23:21
Курс доллара упал после заявлений главы ФРС США
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Обсудить 3
Динамика курсов валютДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАМосковская биржаСШАЭкономика
Популярные комментарии
вот когда он упал с 32 рублей до 90 было резко, а это так погрешность спекулянтов
11 июля, 01:26
ЛЛЛех Лехыч
1610001
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