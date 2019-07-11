Рубль резко подорожал после заявления главы ФРС США

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
К закрытию торгов курс доллара опустился на 73,5 копейки, до 63,18 рубля. Евро подешевел на 52,25 копейки, до 71,07 рубля.
Ранее Пауэлл выразил беспокойство из-за неясной ситуации вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики. По его словам, данные факторы влияют на прогноз по росту ВВП США.
Слова главы ФРС повысили уверенность инвесторов в том, что на следующем заседании, намеченном на конец июля, федрезерв снизит ключевую ставку.
Вчера, 23:21Курс доллара упал после заявлений главы ФРС США