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РИА Новости
Культура

Петербургские власти предложили разработать музейную стратегию города

00:21
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и музейное сообщество планируют разработать музейную стратегию города, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
По словам врио губернатора города Александра Беглова, петербургская музейная стратегия поможет создать в городе единое культурное пространство. Она должна стать программным документом для всех музеев города независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.
"Глава города и генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский подписали протокол о намерениях по созданию музейной стратегии Санкт-Петербурга между правительством города, Союзом музеев России и Творческим союзом музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - говорится в сообщении.
По словам Беглова, разработка стратегии должна проходить при непосредственном участии музейного сообщества. "Музейное сообщество – это локомотив нашей культурной столицы. Петербург не только славится своими музеями, но и сам по праву считается музеем под открытым небом", – сказал врио губернатора, слова которого приводит пресс-служба.
Стратегия также будет способствовать эффективному взаимодействию между федеральными и городскими музеями. Для ее разработки и подготовки соответствующей дорожной карты будет создана рабочая группа.
"Мы должны придать городу совершенно новую динамику развития. У нас нет ни газа, ни нефти. Зато есть руки и интеллект. Я прошу поддержать наше новое начинание и активно участвовать в жизни города", – сказал врио губернатора.
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Отмечается, что одним из главных событий 2019 года в музейной сфере станет открытие после ремонта и обновления экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Получит развитие Центральный музей связи имени А.С. Попова и близлежащий квартал.
В 2018 году петербургские музеи – и городские, и федеральные – посетили почти 35 миллионов человек.
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