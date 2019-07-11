Петербургские власти предложили разработать музейную стратегию города

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и музейное сообщество планируют разработать музейную стратегию города, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

По словам врио губернатора города Александра Беглова, петербургская музейная стратегия поможет создать в городе единое культурное пространство. Она должна стать программным документом для всех музеев города независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

"Глава города и генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский подписали протокол о намерениях по созданию музейной стратегии Санкт-Петербурга между правительством города, Союзом музеев России и Творческим союзом музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - говорится в сообщении.

По словам Беглова, разработка стратегии должна проходить при непосредственном участии музейного сообщества. "Музейное сообщество – это локомотив нашей культурной столицы. Петербург не только славится своими музеями, но и сам по праву считается музеем под открытым небом", – сказал врио губернатора, слова которого приводит пресс-служба.

Стратегия также будет способствовать эффективному взаимодействию между федеральными и городскими музеями. Для ее разработки и подготовки соответствующей дорожной карты будет создана рабочая группа.

"Мы должны придать городу совершенно новую динамику развития. У нас нет ни газа, ни нефти. Зато есть руки и интеллект. Я прошу поддержать наше новое начинание и активно участвовать в жизни города", – сказал врио губернатора.

Отмечается, что одним из главных событий 2019 года в музейной сфере станет открытие после ремонта и обновления экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Получит развитие Центральный музей связи имени А.С. Попова и близлежащий квартал.