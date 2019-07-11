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РИА Новости
Туризм

В России в третий раз выберут лучших гидов

Вчера, 03:48
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Принять участие в конкурсе "Лучший гид России" могут экскурсоводы с любым опытом – как профессионалы, так и любители, сообщает Русское географическое общество (РГО).
Номинантам необходимо снять двухминутный видеоролик – мини-экскурсию по городу, музею, природному маршруту – и загрузить его на сайт проекта.
Так, музейным гидам нужно уметь рассказывать нечто удивительное об экспонатах и зданиях, в которых они хранятся, о великих меценатах и создателях музеев России. В городе важны не только истории, но и авторский подход к их изложению, умение рассказать об улице, о доме или памятнике необычно и увлекательно.
От проводников ждут экскурсию по экологическим тропам, особо охраняемым природным территориям, различным природным маршрутам. А также, например, найти путь к редким цветам, рассказать, откуда лучше слушать иволгу, где растут самые большие белые грибы или открывается самый живописный вид.
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Причем, если в прошлые годы любители и профессионалы соревновались в отдельных номинациях, то в этом году они будут объединены. По словам организаторов, уровень работ, которые присылают любители, позволяет им сражаться с профессионалами на равных.
Также лучший гид будет определен и среди тех экскурсоводов, кому еще не исполнилось 18 лет. Специальным призом "Московский гид" от телеканала "Москва 24" отметят лучший рассказ о российской столице.
Оценивать ролики будет жюри конкурса, в которое войдут известные телеведущие Джон Уоррен и Валдис Пельш, президент Ассоциации гидов-переводчиков Александр Осипов, президент Нижегородской гильдии экскурсоводов Екатерина Лещанова, главный редактор журнала "Вокруг света" Сергей Апресов.
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Имена победителей назовут в сентябре на фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье". Лучшие гиды "взрослых" номинаций получат денежный приз в размере 100 000 рублей, а лауреат "детской" номинации станет обладателем видеокамеры. Кроме того, они станут героями цикла документальных фильмов на телеканале "Моя Планета".
За два предыдущих года на сайт проекта поступило более 1300 работ – уникальных видеоэкскурсий по самым живописным и интересным местам России.
"Гидом я работаю уже много лет, но никогда не представляла, что можно соревноваться в экскурсионном деле. Конкурс стал для меня настоящим курсом повышения квалификации, - говорит Марина Ноженко, сотрудник музея "Кижи", победитель конкурса 2018 года в номинации "Лучший гид. Музей". - В результате я сделала несколько тематических дополнений к моему рассказу об острове Кижи. На мои экскурсии стало записываться гораздо больше туристов, и это, я считаю, заслуга конкурса".
Победитель конкурса 2018 года в номинации "Лучший гид. Профессионал" Нина Смелкова отметила, что после конкурса ее частыми туристами стали жители Вологды. "Попробуйте влюбить в город местных – вот это задача!", - подчеркнула она.
Прием работ для участия во всероссийском конкурсе "Лучший гид России" продлится до 31 июля включительно. Организаторами выступают Русское географическое общество, телеканал "Моя Планета" и радиостанция "Маяк"
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