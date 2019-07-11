В Шотландии появился маршрут с местами для наблюдения за китами

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В Западной Шотландии выпустили карту, на которой обозначено более тридцати мест, где туристы могут наблюдать за китами, дельфинами и морскими свиньями, сообщает Travel and Leisure.
Маршрут разработала организация Hebridean Whale and Dolphin Trust, которая ведет работу по сохранению морских животных в Западной Шотландии.
Вдоль побережья этой части страны есть уникальные территории, откуда туристы нередко могут увидеть горбатых китов и касаток.
В специально разработанной карте обозначены места наблюдения с берега не только за ними, но также за дельфинами, морскими свиньями и другими видами животных, включая акул и тюленей.
Кроме того, на маршруте наблюдатели за китами могут позагорать на некоторых из лучших пляжей в стране, посетить старые маяки, принять участие в природоохранных мероприятиях в этом районе и попробовать свежие блюда местной кухни.
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