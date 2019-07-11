В Шотландии появился маршрут с местами для наблюдения за китами

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В Западной Шотландии выпустили карту, на которой обозначено более тридцати мест, где туристы могут наблюдать за китами, дельфинами и морскими свиньями, В Западной Шотландии выпустили карту, на которой обозначено более тридцати мест, где туристы могут наблюдать за китами, дельфинами и морскими свиньями, сообщает Travel and Leisure.

Маршрут разработала организация Hebridean Whale and Dolphin Trust, которая ведет работу по сохранению морских животных в Западной Шотландии.

Вдоль побережья этой части страны есть уникальные территории, откуда туристы нередко могут увидеть горбатых китов и касаток.

В специально разработанной карте обозначены места наблюдения с берега не только за ними, но также за дельфинами, морскими свиньями и другими видами животных, включая акул и тюленей.