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РИА Новости
Туризм

Российские туристы рассказали, с кем они предпочитают путешествовать

Вчера, 06:15
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© Fotolia / Andres RodriguezТуристы
Туристы
© Fotolia / Andres Rodriguez
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Почти 20% российских мужчин, принявших участие в опросе, чаще всего путешествуют без сопровождения, среди женщин аналогичным образом отдыхают 12%, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики сервиса онлайн-бронирования изучили ответы более 2000 российских туристов. Респондентам задавали вопрос, с кем они предпочитают путешествовать.
Выяснилось, что 39% участников исследования отправляются на отдых с мужем или женой и детьми.
Примерно 17% респондентов мужского пола признались, что предпочитают отдыхать вдвоем с супругой, но без детей. Среди женщин такой тип поездок выбирают только 14% опрошенных.
Путешествия вдвоем с другом или подругой оказались почти настолько же востребованы среди россиян, как и поездки без чьего-либо сопровождения – в целом их предпочитают 13% туристов, опрошенных сервисом. При этом мужчины выбирают такой отдых несколько чаще, чем женщины – 15% против 13% соответственно.
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Среди туристов, отдыхающих с детьми без сопровождения второго супруга, доля женщин оказалась в пять раз выше – 11% против 2%.
Кроме того, россиянки в два раза чаще отдыхают с родителями – 6% и 3% соответственно.
В большой компании друзей предпочитают совершать поездки 8% мужчин и 6% женщин.
Только 6% респондентов отдыхают всей семьей – и с детьми, и с родителями.
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