Российские туристы рассказали, с кем они предпочитают путешествовать

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Почти 20% российских мужчин, принявших участие в опросе, чаще всего путешествуют без сопровождения, среди женщин аналогичным образом отдыхают 12%, сообщает Ostrovok.ru.

Аналитики сервиса онлайн-бронирования изучили ответы более 2000 российских туристов. Респондентам задавали вопрос, с кем они предпочитают путешествовать.

Выяснилось, что 39% участников исследования отправляются на отдых с мужем или женой и детьми.

Примерно 17% респондентов мужского пола признались, что предпочитают отдыхать вдвоем с супругой, но без детей. Среди женщин такой тип поездок выбирают только 14% опрошенных.

Путешествия вдвоем с другом или подругой оказались почти настолько же востребованы среди россиян, как и поездки без чьего-либо сопровождения – в целом их предпочитают 13% туристов, опрошенных сервисом. При этом мужчины выбирают такой отдых несколько чаще, чем женщины – 15% против 13% соответственно.

Среди туристов, отдыхающих с детьми без сопровождения второго супруга, доля женщин оказалась в пять раз выше – 11% против 2%.

Кроме того, россиянки в два раза чаще отдыхают с родителями – 6% и 3% соответственно.

В большой компании друзей предпочитают совершать поездки 8% мужчин и 6% женщин.