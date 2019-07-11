"Инферно из горящих танков". Что выдумал о Курской битве немецкий журналист

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Журналист немецкого издания Журналист немецкого издания Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник погибшим в Прохоровском сражении в июле 1943-го. По его словам, там "не было ни советской победы, ни даже масштабного танкового сражения". Специалисты статью Келлерхофа раскритиковали. Но подвергнуть сомнению историю Курской битвы журналист смог… благодаря советской пропаганде. РИА Новости постаралось отделить правду от лжи в материале немецкого издания.

"Масса советских танков ринулась лавиной"

"Этот памятник должен быть немедленно снесен", написал в своей статье редактор отдела истории Die Welt Свен Феликс Келлерхоф. И попытался аргументировать свою точку зрения: "Последние исследования, основанные, без сомнения, на реальных фотографиях, подтверждают — под Прохоровкой не было ни советской победы, ни даже масштабного танкового сражения. На самом деле на поле к западу от нынешнего памятника более 200 бронемашин советского 29-го танкового корпуса предприняли вынужденную атаку камикадзе".

Келлерхоф ссылается на экспертов — немецкого историка Карла-Хайнца Фризера и его британского коллегу Бена Уитли. "По версии битвы при Прохоровке, которая распространялась десятилетиями, 12 июля 1943 года в ходе немецкой наступательной операции "Цитадель" 850 советских и 800 немецких танков столкнулись подобно двум рыцарским отрядам", — пишет Келлерхоф. И предлагает ту версию, которую считает истинной сам: "На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских. Потери Красной армии вечером того же дня составили около 235 танков".

Согласно Келлерхофу, бой проходил по следующему сценарию: "Когда утром 12 июля масса советских танков ринулась лавиной с высоты 252,2 вниз, они наткнулись на ров глубиной четыре с половиной метра. Искусственное препятствие было зафиксировано на картах командира (5-й танковой армии) Павла Ротмистрова. Но, видимо, он его проигнорировал".

Далее, по словам немецкого журналиста, боевые машины Красной армии стали "идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС". Келлерхоф приводит цитату из воспоминаний сына нацистского министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа — Рудольфа: "Инферно из огня, дыма, горящих Т-34, погибших и раненых". "По окончании битвы поле к востоку ото рва выглядело как танковое кладбище", — описывает Келлерхоф катастрофические для Красной армии итоги. После боя в район Прохоровки были посланы самолеты-разведчики, обнаружившие десятки подбитых советских танков.

© РИА Новости / Иван Шагин Курская дуга. Атака соединений 5-й гвардейской танковой армии в районе Прохоровки © РИА Новости / Иван Шагин Курская дуга. Атака соединений 5-й гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

Развеяли миф

Кандидат исторических наук Валерий Замулин специализируется на Курской битве, он издал несколько десятков работ о ее ходе и истории Прохоровского сражения. Статью Келлерхофа он называет "хорошо нарезанной окрошкой из правды, выдумки и предположений". "Знания автора о событиях 1943-го под Курском архаичны, он недостаточно изучил вопрос, хотя были изданы десятки работ на русском, английском и венгерском языках", — отмечает историк в разговоре с РИА Новости.

Критика советской версии Прохоровского сражения основана на том, что это событие по конъюнктурным соображениям было мифологизировано агитпропом, признает Замулин. "То, что Прохоровское сражение проходило в один день, 12 июля, — на самом деле миф, придуманный в советское время. Он был развеян моими коллегами и мною в том числе. Всего было издано около двухсот работ на разных языках", — добавляет эксперт.

© РИА Новости / Яков Рюмкин Советские воины стоят рядом с немецкой самоходной пушкой "Пантера", уничтоженной советской артиллерией под Прохоровкой © РИА Новости / Яков Рюмкин Советские воины стоят рядом с немецкой самоходной пушкой "Пантера", уничтоженной советской артиллерией под Прохоровкой

Однако, по мнению Замулина, немецкий автор передергивает факты, чтобы прийти к нужным ему выводам. Историк объясняет, почему несостоятелен главный аргумент Келлерхофа — сохранившиеся в архивах снимки, сделанные самолетами. Фотографии никак не могли отобразить перипетий боя. "Аэрофотосъемка применялась не для того, чтобы считать танки на земле, а для того, чтобы определить направление удара подвижных соединений. Подсчетом танков на поле боя занимались не экипажи высотных самолетов-разведчиков, а летчики на известных "рамах" — Фокке-Вульфах-189. Они висели над полем боя и сообщали, как сейчас говорят, в режиме онлайн то, что видят. После каждого боя и немецкая, и советская стороны ставили дымовые завесы и вытаскивали подбитую технику. Если это не получалось сделать днем, убирали технику с поля боя ночью", — поясняет он.

Поэтому, делает вывод историк, "ссылаться на снимки, сделанные 14 или 16 июля, когда бой был 12 июля, нельзя". "К тому времени часть техники с поля боя утащили. Снимки не могут свидетельствовать ни о масштабе, ни об ожесточенности сражения, ни о потерях", — говорит Замулин. И добавляет, что оба эксперта, на которых ссылается Келлерхоф, не являются специалистами по Курской битве, поэтому результаты их анализа можно поставить под сомнение.

Потери были тяжелыми

Замулин рассказывает о том, что в действительности произошло под Прохоровкой в июле 1943-го и что позволило немецкому журналисту говорить о сражении как о мифе.

"В ходе операции "Цитадель" 4-я танковая армия немцев смогла преодолеть два оборонительных рубежа советских войск. Но на флангах наш фронт не рухнул, как это было еще в 1942-м. Тогда над немцами нависла опасность попадания в окружение, они ее ясно осознавали. Командующий 4-й танковой армией Герман Гот решил устранить угрозу и отдал приказ танковому соединению СС, которое было нацелено на Курск, взять Прохоровку. Дивизии "Мертвая голова", "Адольф Гитлер" и "Рейх" развернулись и начали наступление на эту станцию. Их задачей было взять Прохоровку и уничтожить обороняющую ее группировку Красной армии. Задачу эту они не выполнили", — перечисляет события 76-летней давности историк.

Советское командование приняло решение отразить наступление танкового корпуса СС контрударом. Части и соединения Воронежского фронта и резерва главного командования, в том числе 5-я гвардейская танковая армия, нанесли его юго-западнее Прохоровки. Задуманный маневр не удался, армия генерала Ротмистрова понесла большие потери. Но это был лишь один из эпизодов грандиозного Прохоровского сражения.

"То, что сражение было лишь 12 июля и в нем участвовало одновременно юго-западнее станции 1200 танков, — это фактически выдумал штаб 5-й танковой армии, чтобы объяснить причину потерь. Потери были настолько тяжелыми, что их причины выясняла комиссия из Москвы", — говорит Замулин.

А в целом в Прохоровском сражении Красной армии удалось одержать верх. "После семи суток боев командование немецкой группы армий "Юг" начало отводить танки на исходные позиции. Стоявшая перед танковым корпусом СС задача не была выполнена — они не смогли взять Прохоровку, прорвать третью линию обороны и выйти на оперативный простор", — объясняет историк.

© РИА Новости Участники битвы под Прохоровкой: командир танкового батальона Петр Скрипкин, механик-водитель танка Т-34 Александр Николаев, лейтенант, командир танкового экипажа Иван Гусев © РИА Новости Участники битвы под Прохоровкой: командир танкового батальона Петр Скрипкин, механик-водитель танка Т-34 Александр Николаев, лейтенант, командир танкового экипажа Иван Гусев

"Победа осталась за нами, — продолжает Замулин. — Это мое мнение как профессионального историка. А просто как человек я хочу сказать — негоже указывать жителям другой страны, какие памятники им ставить, а какие нет. Тут Келлерхофа снова подводит незнание действительности — мемориал этот стоит в память обо всех солдатах и офицерах, павших в боях с нацистами под Прохоровкой".

Историк отмечает, что советская пропаганда — необходимая в годы войны — сыграла злую шутку с теми, кто ей поверил. "После окончания войны можно и нужно было отойти от штампов, честно признать наши ошибки и потери. А нарисованные, выдуманные подвиги отодвигают в небытие реальных людей, реальный героизм, реальные жертвы", — заключает Замулин.

Когда маятник качнулся в другую сторону

Артем Драбкин — писатель, руководитель военно-исторического проекта "Я помню", высказывает мнение, что скандал вокруг публикации Die Welt — следствие "мифотворчества с обеих сторон". "После окончания войны, когда бывшие союзники рассорились, на Западе, в НАТО начали говорить, что победили только они, а мы — что победили только мы. Нормальная пропагандистская работа, она дала результат. Помните, недавно в Сети ходила инфографика о том, как снижался во Франции процент тех, кто считал вклад Советского Союза в победу решающим. И они смотрят на нашу историю сквозь такие очки", — объясняет Драбкин в разговоре с РИА Новости.

Огромный вред, по его мнению, нанесло то, что после Второй мировой изучение реальной истории было подменено повторением мифов. "Это нанесло колоссальный ущерб в перестройку. Маятник качнулся в другую сторону, все начали кричать: вообще никаких подвигов не было! Трупами завалили!" — вспоминает он.

"Сама статья в Die Welt — сомнительного качества. Очевидно, что на четвертый день после сражения были использованы все средства, чтобы эвакуировать подбитую технику с поля боя. И делать выводы на таком материале — это спекуляция, — продолжает он. — Но с нашей стороны начались возбужденные крики тех, кто не разобрался, делается это не от большого ума. Сегодня исследователи прилагают максимум усилий, чтобы получить объективную картину. И важно, чтобы у нас было свое экспертное сообщество, которое может дать квалифицированный ответ на такие вопросы".