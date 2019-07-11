В Сети обсуждают игру незрячего музыканта на горящем пианино

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В Сети набирает популярность видео со слепым музыкантом Данилой Большаковым, который играет на горящем пианино на берегу Финского залива.
Пианист играл H In New England Макса Рихтера до тех пор, пока инструмент не сгорел дотла. Для перформанса Большаков надел черный классический костюм и белый парик с локонами, который чудом не загорелся.
Ролик собрал много комментариев: одни жалеют пианино, другие восхищаются завораживающим зрелищем, а третьи просто не верят, что музыкант доиграл именно в тот момент, когда инструмент сгорел.