В Сети обсуждают игру незрячего музыканта на горящем пианино

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В Сети набирает популярность видео со слепым музыкантом Данилой Большаковым, который играет на горящем пианино на берегу Финского залива.

Пианист играл H In New England Макса Рихтера до тех пор, пока инструмент не сгорел дотла. Для перформанса Большаков надел черный классический костюм и белый парик с локонами, который чудом не загорелся.