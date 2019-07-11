Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T02:23Z
https://ria.ru/20190711/1556399304.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Культура

В Сети обсуждают игру незрячего музыканта на горящем пианино

Вчера, 02:23
865
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В Сети набирает популярность видео со слепым музыкантом Данилой Большаковым, который играет на горящем пианино на берегу Финского залива.
Пианист играл H In New England Макса Рихтера до тех пор, пока инструмент не сгорел дотла. Для перформанса Большаков надел черный классический костюм и белый парик с локонами, который чудом не загорелся.
Ролик собрал много комментариев: одни жалеют пианино, другие восхищаются завораживающим зрелищем, а третьи просто не верят, что музыкант доиграл именно в тот момент, когда инструмент сгорел.
Концерт группы Scorpions в Москве
27 июня, 06:37
Музыканты Scorpions оценили исполнение своей песни балалаечником из Перми
211001
КультураМузыкаНовости культуры
Рекомендуем
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
РИА
Новости
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Желтогрудая куница (харза)
В Приморье в фотоловушку попала харза
Ярослав Годунок
Изгнанный Зеленским чиновник назвал его "дебилом" и хамом
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Депутат законодательного собрания Амурской области ЛДПР Сергей Труш
У депутата, указавшего доход в три копейки, нашли скрытый заработок
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Дима Билан во время выступления в финале конкурса песни Евровидение-2008 в Белграде
Дима Билан стал призраком 90-х в новом клипе "Про белые розы"
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Цискаридзе резко высказался о нецензурной брани грузинского ведущего
Певица Кристина Орбакайте на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Кристина Орбакайте опубликовала фото, как питается из шприца
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Картина Уильяма Тернера Уолтон-Бриджес
Пейзаж Уильяма Тернера удалось оставить в Великобритании благодаря лотерее
Кадры из анимационного фильма Как приручить дракона
Автор "Как приручить дракона" стала лауреатом британской книжной премии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Количество детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза за шесть лет
03:12Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
03:11Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины "данью", рассказали в УПЦ
03:10Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
03:07Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь
03:02Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
Лента новостейМолния