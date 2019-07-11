Принуждение к миру: новый иск "Газпрома" грозит "Нафтогазу" банкротством

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Александр Лесных. В июне "Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж уточненный иск к украинскому "Нафтогазу" с требованием выплаты 2,1 миллиарда долларов за нарушение транзитного контракта. РИА Новости выясняло, каковы шансы российского газового монополиста на победу в суде.

Штраф за забывчивость

"Нафтогаз Украины" в проспекте к выпуску своих еврооблигаций сообщил инвесторам о новом "существенном риске": "Газпром" в середине июня передал в Стокгольмский арбитраж уточненные исковые требования. "Нафтогаз" должен выплатить российскому холдингу порядка 2,1 миллиарда долларов, а также отказаться от собственных претензий на 11,58 миллиарда.

Порядком затянувшееся противостояние "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже началось летом 2014 года. Тогда Киев потребовал снизить договорную цену на газ, компенсировать недопоставленные Москвой объемы топлива, а также признать ничтожным условие "бери или плати", по которому Украина обязана оплачивать поставку 52 миллиардов кубометров газа в год, даже если в итоге столько не понадобилось.

"Газпром" в ответ обвинил "Нафтогаз" в нарушении правила "бери или плати" и потребовал погасить долги за уже поставленный газ. В феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж постановил, что после зачета взаимных требований двух компаний "Газпром" обязан перечислить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов и оплачивать транзит топлива через Украину по тарифу 2,35 миллиарда долларов за 110 миллиардов кубометров газа.

При этом арбитраж отказался отменить условие "бери или плати", хотя снизил подпадающий под него объем газа более чем в десять раз — до четырех миллиардов кубометров в год. В "Нафтогазе" такое решение признали неправильным и решили просто не обращать на него внимания: прекратив закупки у "Газпрома" в ноябре 2015-го, Украина до сих пор их не возобновила.

Тем не менее требование "бери или плати" никуда не делось, и "Газпром" об этом напомнил, инициировав новое разбирательство в Стокгольмском арбитраже. Российская компания указывает, что скорректированные условия по пункту "бери или плати" без аналогичного решения в отношении объемов транзита сделали контракт "несбалансированным".

Ведь получается, что "Газпром" постановление Стокгольмского арбитража выполняет, а "Нафтогаз" игнорирует. Между тем задолженность Киева по подтвержденному арбитражем условию "бери или плати" исчисляется уже миллиардами долларов.

Поэтому уточненный иск, по сути, требует пересмотреть предыдущий вердикт Стокгольмского арбитража, признав контрактные условия по транзиту недействительными с даты заключения договора (в январе 2009-го) по конец 2017-го, и снизить тариф на треть на 2018-й и 2019-й.

Кроме того, "Нафтогаз", естественно, должен погасить задолженность за невыполнение правила "бери или плати", оплатив примерно 12 миллиардов кубометров по средним ценам за каждый квартал. Таким образом, речь идет о двух с лишним миллиардах долларов.

С чистого листа

Большинство экспертов, ознакомившихся с иском "Газпрома", сходятся в том, что "Нафтогазу" возразить нечего.

"В контракте есть положение "бери или плати", "Нафтогаз" не выполнил это условие и обязан выплатить "Газпрому" компенсацию", — отметила в интервью Sputnik специалист по международному праву Мария Ярмуш.

Вряд ли Стокгольмский арбитраж еще раз согласится выслушивать жалобы украинской стороны на тяжелую экономическую ситуацию — ведь, игнорируя правило "бери или плати", Киев в то же время приобретал российский газ через посредников, причем по цене, превышающей газпромовскую.

Очевидно, что невыполнение условия "бери или плати" обусловлено либо политическими, либо коррупционными соображениями (украинский политик Юлия Тимошенко неоднократно заявляла, что за посредническими компаниями, через которые "Нафтогаз" приобретал российское голубое топливо, стоят люди, близкие к Петру Порошенко).

Так что у российского газового гиганта есть все шансы не только отсудить у "Нафтогаза" 2,1 миллиарда долларов компенсации, но и отменить тем самым предыдущие решения арбитража.

Лучший сценарий для украинского нефтегазового монополиста в этой ситуации — заключить с "Газпромом" мировое соглашение о том, что никто никому ничего не должен. Это откроет путь к новому транзитному договору: "Газпром" неоднократно заявлял, что главное условие для этого — урегулирование судебных споров.

В противном случае "Нафтогаз Украины" окажется на грани банкротства: чистая прибыль компании за 2018 год — 13,6 миллиарда гривен, то есть 523 миллиона долларов по текущему курсу. Новые исковые требования "Газпрома" превышают эту сумму вчетверо.

Однако нынешнее руководство "Нафтогаза Украины" явно не настроено на компромиссы и попытается сорвать любые соглашения, даже вопреки постановлениям Стокгольмского арбитража и собственного правительства. Гендиректор компании Андрей Коболев постоянно вступает в публичные споры с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Нафтогаз" против всех

Очередной конфликт между чиновником и топ-менеджером возник в начале июля из-за дивидендов "Нафтогаза". В июне украинское правительство обязало "Нафтогаз" направить на дивиденды 90% чистой прибыли за 2018 год до 1 июля (12,25 миллиарда гривен, около 500 миллионов долларов). Коболев обратился в суд, который приостановил решение кабмина.

Премьер-министр возмутился. "Государственная компания, выступающая против государства, — это нонсенс, — заявил Владимир Гройсман. — Это уже не первый суд, которым "Нафтогаз" пытается поставить ультиматум государству. Если они и дальше будут паразитировать на государственных вопросах, я не буду это терпеть".

Глава правительства пригрозил внести предложения об увольнении руководителей "Нафтогаза". Коболев объяснил в фейсбуке, что прибыль надо потратить на закупку газа. "Нафтогаз" стоит перед выбором: либо заплатить дивиденды (плюс 60% к 30%, которые компания уже выплатила), либо отсрочить выплату дополнительных дивидендов, но закачать необходимые объемы газа. "Нафтогаз" выбрал второй путь", — написал он.

И подчеркнул: "Только накопив в хранилищах около 20 миллиардов кубометров, мы гарантируем стабильное прохождение отопительного сезона даже при прерывании Россией транзита с 1 января. Этим мы также обеспечим сильную позицию в переговорах с "Газпромом".

В начале марта правительство Украины объявило о завершении контракта с Андреем Коболевым и конкурсе на нового генерального директора для "Нафтогаза". Коболеву припомнили и фантастически высокую зарплату, и "зависшую" приватизацию газотранспортной системы, и многое другое, включая провал программы по развитию в стране собственной газодобычи. Как отметил министр энергетики Украины Игорь Насалик, "Коболев провалил все, что только можно было провалить".

Однако скандальный глава "Нафтогаза" обратился за помощью к зарубежным покровителям. Его поддержали послы стран "Большой семерки", организовав по этому поводу специальную встречу с премьер-министром.

В результате Коболева оставили, но теперь у Гройсмана появился шанс на реванш. Он уже припомнил главе "Нафтогаза" солидный бонус, начисленный им самому себе за "победу" над российской компанией.

"Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен, которые он приписал себе, подчеркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже "раздербанили" сотни миллионов гривен", — сказал Гройсман.