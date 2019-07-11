Автор "Как приручить дракона" стала лауреатом британской книжной премии

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Автор и иллюстратор серии книг "Как приручить дракона" Крессида Коуэлл стала лауреатом детской премии британской книжной сети Waterstones, . Автор и иллюстратор серии книг "Как приручить дракона" Крессида Коуэлл стала лауреатом детской премии британской книжной сети Waterstones, сообщает The Guardian.

Выступая в шекспировском театре "Глобус" в Лондоне, писательница сказала, что хотела бы донести до читателей два важных посыла: "Пункт номер один: книги и чтение – это волшебство. Пункт номер два: это волшебство должно быть в ближайшем доступе абсолютно у каждого".

Она пообещала, что будет бороться, чтобы в каждой школе в Великобритании обязательно была библиотека (последнее время их стали закрывать) и чтобы государственные библиотеки получали достойное финансирование.

Всего в мире было продано более 11 миллионов книг Крессиды Коуэлл про приключения Иккинга и дракона Беззубика, и студия DreamWorks сняла по ним популярные мультфильмы.