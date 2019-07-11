Этот Сорос сломался. Он внезапно стал спонсировать мирные инициативы

В Вашингтоне создается очередной аналитический центр внешнеполитической направленности. Казалось бы, подумаешь, новость. Столько этих think tanks регулярно открывается и закрывается в Америке — и не сосчитать. Но появление означенного института очень живо обсуждают в политических и журналистских кругах, поскольку главные его спонсоры — яркие представители двух антагонистических слоев элиты, братья Кох и Джордж Сорос.

Чтобы несведущему в американских внутренних делах человеку понять смысл этого события, поясним: это все равно что если бы сто лет назад Ленин и Деникин создали аналитический центр для совместного изучения итогов Первой мировой войны. Если деятельность Сороса в связи с его бурной активностью на постсоветском пространстве хорошо известна нашему читателю, то братья Кох не столь знакомы, поскольку большей частью они связаны с внутренней американской политикой. Можно сказать, что миллиардеры Чарльз и Дэвид Кохи для республиканцев и либертарианцев США — это все равно что Сорос для демократов. А может быть, и больше. Поскольку они гораздо активнее на локальном уровне, постоянно спонсируя избирательные кампании разных кандидатов Республиканской партии в отдельных штатах, округах, городах. Кохи создали целую империю поддерживаемых ими СМИ и аналитических центров всевозможной направленности, которую чуть ли не официально уже называют Kokhtopus — настолько широко и повсеместно разбросаны щупальца этого консервативного монстра.

В качестве основного слогана институт избрал фразу из речи шестого президента США Джона Куинси Адамса, в честь которого центр и назван: Америка "больше не ищет за рубежом монстров, которых надо уничтожать". Декларируется, что данное учреждение, запланировавшее полноценный старт на ноябрь нынешнего года, будет продвигать линию невмешательства США в дела зарубежных государств и попытается выработать здравую внешнюю политику. Чем, в общем-то, прямо признается то, что нынешнее агрессивное поведение Вашингтона за рубежом выглядит не очень здоровым даже в глазах американских политологов.

В принципе, в призывах к отказу от интервенционистской политики тоже нет ничего нового. На этом строили кампанию различные кандидаты в президенты США. Частично к этим призывам прибегал и Дональд Трамп, а идеолог трампизма Стив Бэннон считает эту идею основополагающей. Мало того, уже и среди демократов появились свои троянские кони — к отказу от политики смены режимов призывает в ходе нынешней кампании по выдвижению президента США конгрессвумен-демократ Талси Габбард . Но чтобы подобные идеи финансово поддерживал Джордж Сорос, чьи многочисленные центры и центрики по всему миру занимаются прямо противоположной политикой, — это в самом деле что-то новое и удивительное. Данный феномен заслуживает отдельного изучения и анализа.

Что же подвигло скандально известного миллиардера на столь нетрадиционный для него шаг? Да тот самый кризис либеральной идеологии, на который в недавнем нашумевшем интервью газете The Financial Times указал Владимир Путин . Это интервью вполне закономерно вызвало бурную и крайне негативную реакцию либералов всех мастей. Президент России наступил на их больную мозоль, очертив явную проблему, которая с 2016 года проявилась в череде поражений либерального истеблишмента и никак не находит разрешения. Идеологический рупор неолибералов, журнал The Economist даже посвятил последний номер заочному спору с Путиным, вынеся на обложку утверждение, что это не либерализм испытывает кризис, а, наоборот, консерватизм

Либеральному истеблишменту основных стран Запада явно не хватает идей и стратегий. Вместо того чтобы заняться серьезным анализом своих болезненных поражений последних трех лет, он не нашел ничего лучшего, как искать внешнего врага (коим, как известно, была назначена Россия). С одной стороны, это самый легкий способ, ведь иначе пришлось бы признавать ответственность за сложившийся кризис. Но, с другой стороны, такой подход не решает самой проблемы, загоняя ее в глухой угол.

Судя по всему, Сорос в последнее время начал осознавать тупиковость таких подходов. Об этом свидетельствуют его прошлогодняя речь об "экзистенциональном кризисе Европы" и откровенно паническая статья уже этого года "Европа, пожалуйста, проснись" . В них главный спонсор либеральных идеологических центров открыто выступает против некоторых основополагающих принципов неолибералов, в частности — против европейской политики открытых дверей для мигрантов. Той самой политики, которую с пеной у рта отстаивают многочисленные птенцы гнезда соросовского в самых разных странах континента.

Теперь, как видим, миллиардер посягнул на святыню американских либералов — политику глобального интервенционизма Соединенных Штатов. Похоже, он понимает, что для вывода идеологии либерализма из кризиса необходимо начать поиск новых смыслов и отказаться от устоявшихся, но безнадежно устаревших штампов прошлого века.

Конечно, нужно очень скептически относиться к подобным попыткам американских элит уразуметь наконец гибельность агрессивной политики смены режимов по всему миру. Один-единственный аналитический центр, который будет продвигать здравомыслящую внешнеполитическую стратегию в Вашингтоне, еще совершенно не означает, что этот голос будет кем-то услышан и принят к сведению. Однако сам факт того, что влиятельнейшие спонсоры двух противоположных идеологических течений Америки хотя бы задумались о такой возможности, вселяет осторожный оптимизм. А вдруг в самом деле с формированием новых, более здравых стратегий в американской политике со временем появятся и более здравые политики, которые будут искать не конфронтации с Россией и другими глобальными акторами, а мирного сосуществования?