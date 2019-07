Этот Сорос сломался. Он внезапно стал спонсировать мирные инициативы

Что же подвигло скандально известного миллиардера на столь нетрадиционный для него шаг? Да тот самый кризис либеральной идеологии, на который в недавнем нашумевшем интервью газете The Financial Times указал Владимир Путин . Это интервью вполне закономерно вызвало бурную и крайне негативную реакцию либералов всех мастей. Президент России наступил на их больную мозоль, очертив явную проблему, которая с 2016 года проявилась в череде поражений либерального истеблишмента и никак не находит разрешения. Идеологический рупор неолибералов, журнал The Economist даже посвятил последний номер заочному спору с Путиным, вынеся на обложку утверждение, что это не либерализм испытывает кризис, а, наоборот, консерватизм