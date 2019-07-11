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РИА Новости
Туризм

Опрос: туристы рассказали, когда они готовы летать налегке

Вчера, 04:26
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© Depositphotos / osons163Туристы
Туристы
© Depositphotos / osons163
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Опрос, в котором приняли участие тысяча человек, показал, что 22% респондентов предпочитают не доплачивать за багаж, ограничиваясь ручной кладью, и 18% не берут большие чемоданы, даже если эта опция входит в тариф, сообщает Scyscanner.
Еще выяснилось, что 48% опрошенных планируют поездки рационально: для короткого путешествия им достаточно рюкзака с самым необходимым, а в длительных поездках они не ограничивают себя ручной кладью, вне зависимости от условий тарифа. И лишь 12% процентов заявили, что без багажа не летают в принципе и готовы за него доплачивать.

"Безбагажные тарифы – мировой авиационный тренд. Неудивительно, что классические российские перевозчики также ему следуют: это позволяет им оставаться конкурентоспособными на фоне экспансии бюджетных авиакомпаний", - комментирует результаты опроса Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию сервиса.

Также он добавил, что, благодаря гибкой системе выбора услуг пассажиры могут самостоятельно решать, за что платить, а от чего отказаться. Например, многие туристы экономят, вылетая только с рюкзаком, а возвращаясь уже с чемоданом, полным сувениров и подарков для близких.
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