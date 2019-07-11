Опрос: туристы рассказали, когда они готовы летать налегке

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Опрос, в котором приняли участие тысяча человек, показал, что 22% респондентов предпочитают не доплачивать за багаж, ограничиваясь ручной кладью, и 18% не берут большие чемоданы, даже если эта опция входит в тариф, сообщает Scyscanner.

Еще выяснилось, что 48% опрошенных планируют поездки рационально: для короткого путешествия им достаточно рюкзака с самым необходимым, а в длительных поездках они не ограничивают себя ручной кладью, вне зависимости от условий тарифа. И лишь 12% процентов заявили, что без багажа не летают в принципе и готовы за него доплачивать.

"Безбагажные тарифы – мировой авиационный тренд. Неудивительно, что классические российские перевозчики также ему следуют: это позволяет им оставаться конкурентоспособными на фоне экспансии бюджетных авиакомпаний", - комментирует результаты опроса Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию сервиса.