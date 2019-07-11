Межгосударственные отношения России и Боливии

Дипломатические отношения между Российской империей и Боливией установлены 9 августа 1898 года . Отношения с СССР установлены 18 апреля 1945 года, открытие посольств в столицах двух государств состоялось в 1969 году.

27 декабря 1991 года Республика Боливия признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР. 26 июля 1996 года был подписан Договор об основах отношений между РФ и Боливией.

Россия и Боливия занимают схожие позиции по большинству ключевых вопросов международной повестки дня. Между руководством двух стран поддерживается практика обмена посланиями, ведется политический диалог.

13 июня 2018 года в Москве состоялась встреча президентов России и Боливии Владимира Путина и Эво Моралеса. Обсуждались возможности расширения двустороннего взаимодействия, в частности в энергетической и военно-технической сферах. По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление о партнерстве в международных делах.

Развиваются отношения по линии внешнеполитических ведомств. Занимавший пост министра иностранных дел Боливии Давид Чокеуанка посетил Россию в мае 2011 года и в апреле 2016 года. 16 августа 2017 года состоялся рабочий визит в РФ занимавшего в то время пост министра иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани. 19 сентября 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой боливийского МИД "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

27 сентября 2018 года "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Боливия Диего Пари Родригесом.

Между Россией и Боливией развиваются межпарламентские связи. В Государственной Думе действует группа по связям с парламентами южноамериканских стран, включая Боливию. В январе 2015 года для участия в церемонии вступления в должность на новый президентский срок президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе находился заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов. В сентябре 2015 года первый заместитель председателя палаты Сената Нелида Сифуэнтес приняла участие в первом Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Представительная боливийская делегация приняла участие в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге (14-18 октября 2017 года).

Развитию торгово-экономических связей призвана способствовать Межправительственная Российско-Боливийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), первое заседание которой состоялось в мае 2013 года в городе Санта Крус де ла Сьерра, второе – в мае 2017 года в Москве.

Основные товары российского экспорта – печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; изделия из черных металлов; инструменты и оптические, фотографические, кинематографические аппараты; средства наземного транспорта. В структуре импорта преобладают олово и изделия из него, фрукты и орехи, продукты неорганической химии и соединения драгоценных металлов.

Ключевым направлением экономического сотрудничества является взаимодействие в топливно-энергетической сфере.

"Газпром" (20%) в партнерстве с Total E&P Bolivie (50%), TecPetrol de Bolivia (20%) и YPBF Chaco (10%) участвует в проектах по освоению перспективных нефтегазоносных участков "Ипати" и "Акио", на территории которых открыто месторождение "Инкауаси".

"Газпром" совместно с Total E&P Bolivie также реализует проект по геологоразведке месторождений углеводородов на участке "Асеро". Долевое участие партнеров в проекте на этапе геологоразведки: "Газпром" – 50%, Total – 50%.

В 2016 году "Газпром" и Министерство углеводородов и энергетики Боливии и YPFB подписали "дорожную карту" по реализации проектов в этой стране. В соответствии с документом стороны договорились осуществлять совместный поиск, геологоразведку, добычу и транспортировку углеводородов в Боливии и актуализировать генеральную схему развития газовой отрасли до 2040 года. Российская и боливийская компании также сотрудничают в сфере обучения и развития персонала.

В 2016 году "Газпром" и YPFB также заключили Соглашение об изучении перспективных блоков "Ла Сейба", "Витиакуа" и "Мадиди". Блоки "Ла Сейба" и "Витиакуа" расположены в нефтегазоносном бассейне Чако в южной части Боливии в департаментах Тариха и Чукисака. Интересы "Газпрома" в Боливии представляет Gazprom International B.V. — специализированное предприятие по реализации зарубежных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов.

14 июня 2018 года в Москве в ходе рабочей встречи президента Боливии Эво Моралеса и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера был подписан ряд документов , направленных на расширение сотрудничества "Газпрома" и Боливии в нефтегазовой сфере, в частности, стороны подписали основные условия контракта по разведке и добыче на перспективном нефтегазовом блоке "Витиакуа".

Российская группа "Акрон" в июне 2018 года договорилась о строительстве двух заводов по производству удобрений в Боливии.

Перспективным направлением двустороннего сотрудничества стало взаимодействие в реализации национальной атомной программы Боливии. В марте 2016 года были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и соглашение о сотрудничестве в сооружении в Боливии Центра ядерных исследований и технологий. 19 сентября 2017 года состоялось подписание контракта между Агентством по атомной энергии Боливии и АО "Государственный специализированный проектный институт" (входит в Госкорпорацию "Росатом") на сооружение Центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто. В апреле 2018 года начата реализация данного проекта.

Россия и Боливия имеют перспективы в наращивании взаимодействия в военно-техническом сотрудничестве, горнодобывающей отрасли, сфере образования.

В 2009 году между странами было подписано межправительственное соглашение о военно-техническому сотрудничестве и предоставлен кредит на закупку военной техники и оборудования. В сентябре 2016 года на форуме "Армия-2016" министрами обороны двух стран было подписано соглашение о военном сотрудничестве.

Работает Межправительственная Российско-Боливийская комиссия по военно-техническому сотрудничеству, четвертое заседание которой состоялось 21-22 августа 2017 года в Москве.

В июне 2018 года Министерство природных ресурсов и экологии России и министерство горнодобычи и металлургии Боливии подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере геологии.

Развивается взаимодействие в области культуры, образования, науки, в том числе в подготовке специалистов по приоритетным для боливийской стороны специальностям с предоставлением Боливии российских государственных стипендий.