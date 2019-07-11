Межгосударственные отношения России и Боливии

Дипломатические отношения между Российской империей и Боливией установлены 9 августа 1898 года. Отношения с СССР установлены 18 апреля 1945 года, открытие посольств в столицах двух государств состоялось в 1969 году.
27 декабря 1991 года Республика Боливия признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР. 26 июля 1996 года был подписан Договор об основах отношений между РФ и Боливией.
Россия и Боливия занимают схожие позиции по большинству ключевых вопросов международной повестки дня. Между руководством двух стран поддерживается практика обмена посланиями, ведется политический диалог.
16 февраля 2009 года президент Боливии Эво Моралес находился с официальным визитом в Российской Федерации. Он стал первым в истории президентом Боливии, посетившим Россию. 1-2 июля 2013 года Моралес принял участие во втором саммите лидеров государств-участников Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, "на полях" которого состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты двух стран вновь встретились 16 июля 2014 года "на полях" саммита БРИКС – Южная Америка в городе Бразилиа. 23 ноября 2015 года проходила встреча Путина с Моралесом "на полях" ФСЭГ в Тегеране.
13 июня 2018 года в Москве состоялась встреча президентов России и Боливии Владимира Путина и Эво Моралеса. Обсуждались возможности расширения двустороннего взаимодействия, в частности в энергетической и военно-технической сферах. По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление о партнерстве в международных делах.
Развиваются отношения по линии внешнеполитических ведомств. Занимавший пост министра иностранных дел Боливии Давид Чокеуанка посетил Россию в мае 2011 года и в апреле 2016 года. 16 августа 2017 года состоялся рабочий визит в РФ занимавшего в то время пост министра иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани. 19 сентября 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой боливийского МИД "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
27 сентября 2018 года "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Боливия Диего Пари Родригесом.
Между Россией и Боливией развиваются межпарламентские связи. В Государственной Думе действует группа по связям с парламентами южноамериканских стран, включая Боливию. В январе 2015 года для участия в церемонии вступления в должность на новый президентский срок президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе находился заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов. В сентябре 2015 года первый заместитель председателя палаты Сената Нелида Сифуэнтес приняла участие в первом Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Представительная боливийская делегация приняла участие в работе 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге (14-18 октября 2017 года).
Развитию торгово-экономических связей призвана способствовать Межправительственная Российско-Боливийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), первое заседание которой состоялось в мае 2013 года в городе Санта Крус де ла Сьерра, второе – в мае 2017 года в Москве.
По итогам 2018 года российско-боливийский товарооборот составил 16,66 миллиона долларов, из них экспорт – 8,36 миллиона долларов, импорт – 8,30 миллиона долларов.
Основные товары российского экспорта – печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; изделия из черных металлов; инструменты и оптические, фотографические, кинематографические аппараты; средства наземного транспорта. В структуре импорта преобладают олово и изделия из него, фрукты и орехи, продукты неорганической химии и соединения драгоценных металлов.
Ключевым направлением экономического сотрудничества является взаимодействие в топливно-энергетической сфере.
"Газпром" (20%) в партнерстве с Total E&P Bolivie (50%), TecPetrol de Bolivia (20%) и YPBF Chaco (10%) участвует в проектах по освоению перспективных нефтегазоносных участков "Ипати" и "Акио", на территории которых открыто месторождение "Инкауаси".
"Газпром" совместно с Total E&P Bolivie также реализует проект по геологоразведке месторождений углеводородов на участке "Асеро". Долевое участие партнеров в проекте на этапе геологоразведки: "Газпром" – 50%, Total – 50%.
В 2016 году "Газпром" и Министерство углеводородов и энергетики Боливии и YPFB подписали "дорожную карту" по реализации проектов в этой стране. В соответствии с документом стороны договорились осуществлять совместный поиск, геологоразведку, добычу и транспортировку углеводородов в Боливии и актуализировать генеральную схему развития газовой отрасли до 2040 года. Российская и боливийская компании также сотрудничают в сфере обучения и развития персонала.
В 2016 году "Газпром" и YPFB также заключили Соглашение об изучении перспективных блоков "Ла Сейба", "Витиакуа" и "Мадиди". Блоки "Ла Сейба" и "Витиакуа" расположены в нефтегазоносном бассейне Чако в южной части Боливии в департаментах Тариха и Чукисака. Интересы "Газпрома" в Боливии представляет Gazprom International B.V. — специализированное предприятие по реализации зарубежных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов.
14 июня 2018 года в Москве в ходе рабочей встречи президента Боливии Эво Моралеса и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера был подписан ряд документов, направленных на расширение сотрудничества "Газпрома" и Боливии в нефтегазовой сфере, в частности, стороны подписали основные условия контракта по разведке и добыче на перспективном нефтегазовом блоке "Витиакуа".
Российская группа "Акрон" в июне 2018 года договорилась о строительстве двух заводов по производству удобрений в Боливии.
Перспективным направлением двустороннего сотрудничества стало взаимодействие в реализации национальной атомной программы Боливии. В марте 2016 года были подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и соглашение о сотрудничестве в сооружении в Боливии Центра ядерных исследований и технологий. 19 сентября 2017 года состоялось подписание контракта между Агентством по атомной энергии Боливии и АО "Государственный специализированный проектный институт" (входит в Госкорпорацию "Росатом") на сооружение Центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто. В апреле 2018 года начата реализация данного проекта.
Россия и Боливия имеют перспективы в наращивании взаимодействия в военно-техническом сотрудничестве, горнодобывающей отрасли, сфере образования.
В 2009 году между странами было подписано межправительственное соглашение о военно-техническому сотрудничестве и предоставлен кредит на закупку военной техники и оборудования. В сентябре 2016 года на форуме "Армия-2016" министрами обороны двух стран было подписано соглашение о военном сотрудничестве.
Работает Межправительственная Российско-Боливийская комиссия по военно-техническому сотрудничеству, четвертое заседание которой состоялось 21-22 августа 2017 года в Москве.
В июне 2018 года Министерство природных ресурсов и экологии России и министерство горнодобычи и металлургии Боливии подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере геологии.
Развивается взаимодействие в области культуры, образования, науки, в том числе в подготовке специалистов по приоритетным для боливийской стороны специальностям с предоставлением Боливии российских государственных стипендий.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников