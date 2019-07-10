Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T23:40Z
https://ria.ru/20190710/1556404222.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152944/06/1529440645_0:0:926:521_1036x0_80_0_0_f6fd1c8313b273e551e0cf475fe7f590.jpg
РИА Новости

Глава СК предложил награждать медалью отличников ведомственных вузов

Вчера, 23:40
459
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин предложил учредить золотую медаль для выпускников ведомственных вузов, окончивших обучение на отлично, соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Приказываю: учредить памятную золотую медаль за отличное окончание образовательной организации высшего образования Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в тексте проекта приказа.
Предполагается, что золотой медалью будут награждаться выпускники, завершившие обучение по бюджетной очной форме по программам специалитета или магистратуры. При этом они должны будут получить "отлично" по результатам всех экзаменов и государственной итоговой аттестации, дифференцированных зачетов за весь период обучения, а также по результатам защит курсовых работ; кроме того, у выпускников должны быть получены все отметки "зачтено".
"При определении кандидатов на награждение золотой медалью не рассматриваются лица, повторно сдавшие экзамен, зачет, защитившие курсовую работу с целью повышения оценки", - указывается в проекте.
Последний звонок в школе. Архивное фото
28 августа 2018, 17:49
Выпускники будут получать золотые медали с учетом результатов ЕГЭ
Согласно описанию, представленному в проекте приказа, медаль будет изготавливаться из латуни с использованием защитного покрытия. Диаметр внешнего круга составит 42 миллиметра, внутреннего - 32. На лицевой стороне медали будет изображена ионическая капитель (венчающая часть колонны), на эхине которой - два завитка-волюты, поверх капители планируется разместить геральдический знак - эмблему Следственного комитета. Также будет изображена лавровая ветвь из 8 лепестков и 3 плодов.
В документе отмечается, что золотая медаль не является ведомственным знаком отличия.
411012
Обсудить 0
Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияОбщество
Рекомендуем
Заседание суда по делу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна
Суд зарегистрировал новое дело против бывшего вице-губернатора Петербурга
РИА
Новости
Санкт-Петербург
Петербургские власти предложили разработать музейную стратегию города
Певица Марина Хлебникова
"Не знаю, сколько мне осталось": Хлебникова призналась, что больна
Банкноты номиналом 1 доллар США
США не грозит дефолт, считает аналитик
Лента
новостей
Хакер за компьютером
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения по утечке данных пользователей
Запуск ракеты-носителя Союз
На орбиты вывели четыре российских военных спутника
Здание ЦИК Украины
ЦИК Украины отменил регистрацию 26 кандидатов на выборах в Раду
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Совбез России завоевал безусловный авторитет в мире, считает эксперт
Кнессет
В Кнессете рассказали о законопроекте по переносу посольства Украины
Штаб-квартира Интерпола
СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян за организацию побега наркобарона
Комитет защиты журналистов обеспокоен отказом в аккредитации RT и Sputnik
Париж, Франция
США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Самолет авиакомпании S7 Airlines
Авиадебоширу с рейса S7 в Дюссельдорф грозит до пяти лет лишения свободы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
10:04Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом
10:03В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
10:03В "китовой тюрьме" началась погрузка второй партии косаток для выпуска
Лента новостейМолния