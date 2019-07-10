Глава СК предложил награждать медалью отличников ведомственных вузов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин предложил учредить золотую медаль для выпускников ведомственных вузов, окончивших обучение на отлично, соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Приказываю: учредить памятную золотую медаль за отличное окончание образовательной организации высшего образования Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в тексте проекта приказа.

Предполагается, что золотой медалью будут награждаться выпускники, завершившие обучение по бюджетной очной форме по программам специалитета или магистратуры. При этом они должны будут получить "отлично" по результатам всех экзаменов и государственной итоговой аттестации, дифференцированных зачетов за весь период обучения, а также по результатам защит курсовых работ; кроме того, у выпускников должны быть получены все отметки "зачтено".

"При определении кандидатов на награждение золотой медалью не рассматриваются лица, повторно сдавшие экзамен, зачет, защитившие курсовую работу с целью повышения оценки", - указывается в проекте.

Согласно описанию, представленному в проекте приказа, медаль будет изготавливаться из латуни с использованием защитного покрытия. Диаметр внешнего круга составит 42 миллиметра, внутреннего - 32. На лицевой стороне медали будет изображена ионическая капитель (венчающая часть колонны), на эхине которой - два завитка-волюты, поверх капители планируется разместить геральдический знак - эмблему Следственного комитета. Также будет изображена лавровая ветвь из 8 лепестков и 3 плодов.