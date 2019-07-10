СМИ сообщили о ДТП с автомобилем посольства России в Албании

Авария произошла на трассе между городами Рогожина и Кавая близ Адриатического побережья страны.

"Из-за плохих погодных условий дорога была скользкой, водитель потерял управление, машина вылетела с трассы, при этом двое человек получили серьезные травмы. Речь идет о машине посольства РФ, один из пострадавших – сотрудник российского диппредставительства в Тиране", - передает портал.