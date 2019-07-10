Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T23:33Z
https://ria.ru/20190710/1556404197.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СМИ сообщили о ДТП с автомобилем посольства России в Албании

Вчера, 23:33
730
БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Автомобиль посольства России в Албании попал в среду в ДТП, два человека пострадали, передает портал издания Albanian Daily News.
Авария произошла на трассе между городами Рогожина и Кавая близ Адриатического побережья страны.
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
1 апреля 2018, 12:41
Сотрудник российского посольства попал в ДТП в Киеве
"Из-за плохих погодных условий дорога была скользкой, водитель потерял управление, машина вылетела с трассы, при этом двое человек получили серьезные травмы. Речь идет о машине посольства РФ, один из пострадавших – сотрудник российского диппредставительства в Тиране", - передает портал.
В посольстве России в Албании пока не смогли прокомментировать происшествие РИА Новости.
001806
Обсудить 0
АлбанияРоссияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Самолет авиакомпании S7 Airlines
Авиадебоширу с рейса S7 в Дюссельдорф грозит до пяти лет лишения свободы
РИА
Новости
Штаб-квартира Интерпола
СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян за организацию побега наркобарона
Париж, Франция
США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции
Кнессет
В Кнессете рассказали о законопроекте по переносу посольства Украины
Лента
новостей
Аэропорт Гатвик
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты
Певица Марина Хлебникова
"Не знаю, сколько мне осталось": Хлебникова призналась, что больна
В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Здание ЦИК Украины
ЦИК Украины отменил регистрацию 26 кандидатов на выборах в Раду
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
В Греции двое россиян погибли из-за непогоды, сообщили СМИ
КСИР отрицает, что иранские корабли мешали проходу британского судна
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Российская военная техника будет участвовать в учениях в Венесуэле 24 июля
Заседание суда по делу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна
Суд зарегистрировал новое дело против бывшего вице-губернатора Петербурга
Музей бронетанковой техники в поселке Прохоровка Белгородской области
Как в России и Германии отнеслись к призыву снести памятник под Прохоровкой
Навигатор
Саудовская женщина получила три дня тюрьмы за оскорбление бывшего мужа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
10:04Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом
10:03В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
10:03В "китовой тюрьме" началась погрузка второй партии косаток для выпуска
Лента новостейМолния