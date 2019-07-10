СМИ сообщили о ДТП с автомобилем посольства России в Албании

БЕЛГРАД, 10 июл – РИА Новости. Автомобиль посольства России в Албании попал в среду в ДТП, два человека пострадали, передает портал издания Albanian Daily News.
Авария произошла на трассе между городами Рогожина и Кавая близ Адриатического побережья страны.
1 апреля 2018, 12:41Сотрудник российского посольства попал в ДТП в Киеве
"Из-за плохих погодных условий дорога была скользкой, водитель потерял управление, машина вылетела с трассы, при этом двое человек получили серьезные травмы. Речь идет о машине посольства РФ, один из пострадавших – сотрудник российского диппредставительства в Тиране", - передает портал.
В посольстве России в Албании пока не смогли прокомментировать происшествие РИА Новости.