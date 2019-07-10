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РИА Новости

"Не знаю, сколько мне осталось": Хлебникова призналась, что больна

Вчера, 23:27
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Марина Хлебникова
Певица Марина Хлебникова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российская певица Марина Хлебникова рассказала о проблемах со здоровьем и призналась, что не строит планов на годы вперед.
Артистка отметила, что ее жизнь наполнена съемками и концертами, несмотря на борьбу с недугом.
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"Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно – как", – приводит слова Хлебниковой журнал "Караван историй". Она не уточнила, от какого заболевания страдает.
Певица заявила, что не обращает внимания на слухи об алкоголизме, а ценит лишь мнение близких и своих поклонников, которые постоянно ее поддерживают.
"Моим зрителям вообще неинтересны злобные пасквили — приходят на концерт, слушают, поют со мной, поют вместо меня. А потом встают всем залом", – поделилась она.
Артистка собирается выпустить сборник стихов и дописать триллер.
Несколько лет назад Хлебникова сообщила, что врачи не заметили у нее кисту на основании корня зуба. Долгое время она страдала от гайморита, но лечение не помогало. Когда правильный диагноз стал известен, костная ткань челюсти была почти полностью разрушена. Певице пришлось перенести серьезную операцию.
Марина Хлебникова стала популярной в 1990-е годы благодаря хитам "Мой генерал", "Дожди", "Чашка кофею" и другим. В 2002 году получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.
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