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РИА Новости

Курс доллара упал после заявлений главы ФРС США

Вчера, 23:21
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Курс доллара заметно снизился после заявлений главы Федеральной резервной системы США о политике снижения ставок, показывают данные торгов.
К вечеру курс евро к доллару вырос до 1,1253 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1206 доллара за евро, в то же время курс доллара к йене снизился. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести основных торговых партнеров США) уменьшился на 0,34%.
Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
8 июля, 08:00
Доллару предрекли ослабление во втором полугодии
Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил о беспокойстве из-за неопределенности вокруг торговых конфликтов и роста мировой экономики. Он отметил, что подобные факторы оказывают влияние на прогноз по экономике страны. Заявления Пауэлла укрепили уверенность рынков в снижении ставки на следующем заседании регулятора, которое пройдет 30-31 июля.
По информации CME Group на среду, все аналитики ожидают снижения ставки в июле. Перед выступлением Пауэлла специалисты не прогнозировали снижение ставки на 50 базисных пунктов, однако теперь этого ожидают чуть более четверти аналитиков. Остальные две трети специалистов прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов.
Завтра в США обнародуют данные по инфляции, которые могут повлиять на решение ФРС по ставке. Эксперты прогнозируют замедление годовой инфляции в июне с 1,8 процента до 1,6.
Рубль и Юань
28 июня, 09:55
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Джером ПауэллФедеральная резервная система СШАЭкономика
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