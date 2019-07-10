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РИА Новости

Авиадебоширу с рейса S7 в Дюссельдорф грозит до пяти лет лишения свободы

Вчера, 23:20
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7 Airlines
Самолет авиакомпании S7 Airlines
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет авиакомпании S7 Airlines . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правоохранители завели уголовное дело на нетрезвого 44-летнего пассажира, из-за которого летевший из Москвы в Дюссельдорф самолет совершил посадку в Калининграде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее представитель калининградского аэропорта "Храброво" Наталья Грицун сообщила, что самолет Airbus A321 авиакомпании S7, который совершал полет из Москвы в Дюссельдорф, сел в Калининграде из-за нетрезвого пассажира, устроившего скандал на борту.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ, в отношении 44-летнего жителя Новороссийска", - сообщила Волк.
Максимальная санкция статьи "хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте" подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Представитель МВД России также рассказала, что пассажир эконом-класса во время полета беспорядочно пересаживался на разные места, на замечания членов экипажа не реагировал, кроме того, он несколько раз ударил одного из пассажиров. "Авиадебошир создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров", - добавила Волк, отметив, что экипаж обездвижил его, связав ремнями безопасности.
Она также отметила, что медэкспертиза подтвердила факт алкогольного опьянения пассажира. "Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - добавила Волк.
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Ирина ВолкМВД РоссииS7 AirlinesМоскваРоссияДюссельдорфКалининградПроисшествия
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