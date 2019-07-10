Саудовская женщина получила три дня тюрьмы за оскорбление бывшего мужа

Согласно приговору суда, женщина использовала нецензурную лексику в адрес мужчины, с которым развелась больше 5 лет назад. Кроме того, суд усмотрел "расистский оттенок" сообщений, в которых женщина напоминала бывшему мужу о его происхождении.