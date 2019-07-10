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РИА Новости

Саудовская женщина получила три дня тюрьмы за оскорбление бывшего мужа

Вчера, 23:09
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© Fotolia / maticsandraНавигатор
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© Fotolia / maticsandra
ДУБАЙ, 10 июл - РИА Новости. Суд в Саудовской Аравии приговорил женщину к трем дням тюремного заключения за то, что она отправляла бывшему мужу оскорбительные сообщения в Whatsapp, Snapchat и соцсетях, сообщает издание Saudi Gazette.
Согласно приговору суда, женщина использовала нецензурную лексику в адрес мужчины, с которым развелась больше 5 лет назад. Кроме того, суд усмотрел "расистский оттенок" сообщений, в которых женщина напоминала бывшему мужу о его происхождении.
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Также в суде обязали осуждённую подписать документ, в котором она соглашается больше никогда не отправлять экс-супругу подобные сообщения.
Женщина признала, что отправляла сообщения.
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