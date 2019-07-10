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2019-07-10T22:50Z
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РИА Новости

"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"

Вчера, 22:50
119151
© Sputnik / Alexander Imedashvili Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на выпад гендиректора телеканала "Рустави 2" Николоза Гварамии в адрес грузинских производителей вина, экспортируемого в Россию. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".
Многие грузины выразили мнение, что Гварамия позволяет себе такие высказывания, потому что не имеет собственного бизнеса, который может пострадать.
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Вчера, 19:16
Цискаридзе резко высказался о нецензурной брани грузинского ведущего
"Ему на все наплевать. Не он же отправляет, не он же продает. Не его же продукция", – считает Tamaz Sakhvadze.
"Интересно, как бы он запел, если бы речь пошла о его бизнесе", – пошутила Lika Taganashvili.
Другие комментаторы отметили, что выходки сотрудников "Рустави 2" направлены лишь на ухудшение двусторонних отношений. Многие пользователи сочли высказывания гендиректора телеканала аморальными и глупыми.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Вчера, 19:08
Пушков прокомментировал антироссийский выпад гендиректора "Рустави 2"
"С такими ораторами – врагов не надо. Заткните этому каналу рот!" – написала Jeniia Seliverstova.
"Чем жертвует телекомпания "Рустави 2" ради страны и собственного народа? Одни провокации, интриги и оскорбления – все на благо собственного народа", – отметила Манана Годердзишвили.
"Если бы в другой стране, журналист и канал такую ненависть вещали бы, на миллионы бы были оштрафованы и за решеткой сидели бы. Свобода слова – это не мат на всю страну", – написала Tatka Tata.
"Извержение яда", – говорится в комментарии Лали Адамии.
Накануне гендиректор "Рустави 2" Гварамия грубо прокомментировал решение президента Владимира Путина не вводить санкции в отношении Тбилиси. Он потребовал от производителей вина и минералки продавать продукцию на Украине и заявил, что они "насилуют" народ, сохраняя торговые отношения с Москвой. Гварамия также заявил, что "плевать хотел" на грузинские товары, поставляемые в Россию.
Георгий Габуния
9 июля, 22:24
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Напряженность в отношениях с Тбилиси

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Пострадали больше 200 человек, около 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне уличных беспорядков назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. После этого Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019
9 июля, 19:42
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Позднее ведущий авторской программы "P.S." на телеканале "Рустави 2" Георгий Габуния начал эфир с нецензурной брани в адрес российского президента. Поведение ведущего вызвало волну возмущения среди зрителей и вылилось в протесты. Сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить оскандалившегося журналиста и гендиректора канала. Руководство "Рустави 2" назвало ситуацию неприемлемой и отстранило Габунию от работы на два месяца. Извиняться представители канала отказались.
Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Тбилиси. Путин такую инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу". После высказывания президента в нижней палате парламента заявили, что пока не планируют отзывать заявление об ограничительных мерах. В свою очередь в правительстве сказали, что уже ознакомились с документом, но учтут мнение Путина.
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Георгий Габуния
9 июля, 16:26
Соловьев и Канделаки поспорили из-за выходки грузинского журналиста
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Обсудить 30
Рустави 2Владимир ПутинГрузияВ мире
Популярные комментарии
Заткните, если вы мужчины...
10 июля, 22:59
АИАндрей Иванов
11820012
НЕ ВЕРЮ...вранье все это прот какое-то там "возмущение"...Ничего он не возмущаются. И ничего не поняли. Путин простил? его дело... А спросите матерей мальчиков-солдат из миротворческой миссии в Цхзинвале, которые там ПОГИБЛИ от их рук - они простили? А теперь кричат про 20% территорий? И теперь кто-то поверит в их "возмущения"? Ради денег все это и ничего более
10 июля, 23:02
Наталья Бурова
11300109
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